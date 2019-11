Sanguinetti: "Dirigentes sindicales de educación son fascistas y no lo saben"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y senador colorado Julio Maria Sanguinetti habló sobre la respuesta de los sindicatos de la educación al respecto de los cambios propuestos en el documento elaborado por los partidos de la oposición y especialmente de la respuesta de José Olivera, dirigente de la Federación Nacional de Enseñanza Secundaria (Fenapes), que aseguró que el 24 de noviembre se decide entre la libertad y el neofascismo, según indicó en diálogo con M24.

"Es una barbaridad y revela el grado de alienación de esa dirigencia", indicó Sanguinetti al respecto de los dichos de Olivera y opinó que siempre acusan de fascistas a quienes tienen propuestas que no les gustan, dijo durante una entrevista en Buen Día Uruguay (Monte Carlo).

"No saben que ellos lo son, por su intolerancia absolutamente fascista", indicó. "Son fascistas y no se dan cuenta, ¿cuál sería la esencia del fascismo? La intolerancia y ellos son intolerantes", reiteró el actual senador electo.



El expresidente indicó además que "sería bueno para el país y bueno para ellos que estos gremios discutieran con sensatez". "Naturalmente podemos discrepar pero no se pueden usar con esa facilidad el adjetivo agraviante, que no se usa como una diferencia de concepto sino como una descalificación".



Por otra parte, Javier Iglesias, integrante del Consejo Ejecutivo de Fenapes, dijo a "Doble click" (Del Sol) que si se intentan aplicar las medidas en materia educativa que propone el Partido Nacional como proyecto de la coalición "evidentemente va a haber conflicto".



El pasado viernes, se presentó el borrador del acuerdo de la coalición de los partidos de la oposición. El mismo incluye 13 puntos. En lo que refiere a educación, plantean una “emergencia educativa” y afirman que los problemas deben ser revertidos a corto plazo. O “corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser”, expresa el documento.



Entre las medidas que se proponen están: “Reforma de los estatutos del personal docente y no docente de ANEP”, la expansión de la experiencia de liceos militares, en especial en el interior, modificación de la gobernanza de ANEP y un “Plan Nacional de Construcción de escuelas y liceos en zonas vulnerables”.