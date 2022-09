Sanguinetti aconsejó no magnificar el impacto que tuvo el caso Astesiano en imagen del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti dijo este miércoles en rueda de prensa que el episodio del excustodio de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, es “penoso, molesto, (y) que naturalmente al propio presidente le mortifica”.

“Él lo está afrontando con transparencia, con claridad, como es su estilo, considerándose sorprendido por lo que es todas estas situaciones que se han añadido a la actuación de esta persona”, indicó el exmandatario.



Consultado respecto a si el episodio le hace mal a la imagen internacional de Uruguay, en cuanto por ejemplo a la emisión de pasaportes, Sanguinetti respondió: "No creo que tenga esa trascendencia, no debemos magnificar. No debemos magnificarlo aún cuando en el caso de nuestro país sí tenemos que ser celosos de todos los procedimientos, como se ha sido siempre”.

Ante la pregunta de si por ejemplo se debe cambiar el mecanismo de control o ser más riguroso en la elección de las personas, el expresidente señaló que "no es un tema de personas, es un tema de procedimientos". "En los pasaportes, en todo ese tipo de tramitaciones, hay que tener protocolo porque estamos en tiempos no fáciles desde ese punto de vista", añadió.



Astesiano fue imputado este martes por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias. Por esto, la Justicia le estableció 30 días de prisión preventiva.