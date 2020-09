Sanguinetti dijo que el FA "no asume su derrota y vive un clima de alocadas pasiones personales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente colorado y actual senador Julio María Sanguinetti apuntó este viernes contra el Frente Amplio al asegurar que "ha quedado claro, en la perspectiva de una larga década, que su constante propaganda de buscar verdades en el pasado dictatorial era una farsa, tanto que en 2006, como en 2019, encubrieron la denuncia de delitos de los que nos enteramos por la prensa. Todo son insultos, vergonzantes insultos hijos de una mala conciencia", aseguró aludiendo a las actas del Tribunal de Honor de 2006 que se conocieron a fines de agosto, en el que el coronel (r) Gilberto Vázquez confesó que asesinó y torturó en dictadura (1973- 1985) y también a las actas divulgadas el año pasado en las que José Nino Gavazzo admitió haber tirado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro en 1973.

A través de su columna de opinión en la web "Correo de los viernes", el exmandatario aseguró que el Frente Amplio "no asume su derrota y vive un clima de alocadas pasiones personales".

"Oírlos reclamar gastos y más gastos cuando dejaron un agujero presupuestal del orden de US$ 2.600 millones, un endeudamiento tres veces mayor del que recibieron, una desocupación en el 10% y una inflación de nuevo golpeando los dos dígitos, es algo surrealista", consideró el senador.

Sanguinetti entiende que el reclamo de "más gastos" de la oposición "responde a su vieja visión de que dinero es resultado, cuando despilfarraron la mayor bonanza histórica de precios internacionales y entregaron un país en decadencia".

Cuando se discute el proyecto de ley de Presupuesto, el expresidente señaló que Uruguay "tiene que salir de esta situación económica y social, que en parte heredó y en parte se agravó por la paralización de la pandemia", que consideró "será un esfuerzo tremendo, en un mundo muy difícil".

Sanguinetti también reservó unas líneas para responderle al exministro de Economía y actual senador Danilo Astori que declaró ayer al semanario Búsqueda que "conseguir el crecimiento que están proponiendo es absolutamente imposible" y que se aproxima "un descontento social muy importante".

El expresidente respondió: "Es increíble escuchar al exministro Astori, en su estilo habitual de 'absolutos', afirmar que es imposible cumplir las metas del gobierno. ¿Él, que las incumplió todas año a año? ¿Él, que prometió 'absolutamente' no aumentar impuestos y fue lo primero que hizo? Ahora se ha dicho que no se aumentarían y no se están aumentando, porque hacerlo nos aleja de esa batalla por el empleo que ha pasado a ser prioritaria".

El senador y líder de Batllistas estimó que Uruguay "se recuperará", mientras que "dejándose arrastrar por la demagogia frenteamplista, se estancará en un mundo que -por supuesto- no nos espera. Solo con este clima mental en la población habrá futuro. Con fantasías, solo pobreza y pobreza, más pobreza", remató Sanguinetti su columna.