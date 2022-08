Sanguinetti dijo que demorar la reforma jubilatoria implicará heredar una "bomba atómica”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder del Partido Colorado y expresidente Julio María Sanguinetti dijo que si se demora la aprobación de la reforma de la seguridad social se estará heredando una “bomba atómica” a la futura generación al estilo “argentino”.

Sanguinetti participó esta tarde de la Convención Nacional del Partido Colorado donde se presentan los lineamientos de la transformación educativa y la reforma de la seguridad social.



En ese marco Sanguinetti dijo que “el sistema se ha hecho insustentable”. “El año pasado murieron más uruguayos que los que nacieron y con eso solo basta para entender que el sistema de seguridad social hay que buscarle al sustentabilidad”, dijo.

En ese sentido dijo que el contexto actual permite “hacer una reforma gradual”. Dejó en claro que “al gobierno no le va nada, quizás al que viene algo”, pero el efecto de postergarla sería catastrófico.



“Ahora si lo dejamos correr, esto le vamos a heredar a la generación intermedia una bomba atómica de esas del tipo argentino porque postergar las cosas y no resolverlas lleva inevitablemente a eso”, lanzó.



Sanguinetti dijo que “hay que tocar todas las cajas”. “Se habla de la militar, la Profesional está fundida y quebrada. Quebró. La bancaria está en camino. La militar es una caja muy particular y no es la que más plata se lleva. Todas se llevan un montón de plata”, afirmó.

Pachequismo contrario a la reforma La Agrupación Nacional Pachequismo se manifestó este sábado en contra de la reforma de la seguridad social. En un comunicado expresó su "rechazo al aumento previsto de la edad jubilatoria que habrá de sumir en el desamparo a miles de trabajadores". Además sostiene que "resulta preocupante que en el proyecto no se prevean fuentes adicionales de financiamiento genuinas del BPS, restituyendo los niveles históricos de aportación al sistema". "No sólo no se corrigen los enormes problemas que ha tenido el régimen de las AFAPS sino que se pretende su extensión a otras cajas", plantean. Por último remarcan su "histórico e irrenunciable compromiso en la defensa de trabajadores y jubilados" que los lleva a "rechazar aquellos aspectos que implican rebajar derechos y prestaciones, mientras no se prevé el incremento de los ingresos genuinos al BPS ni se aborda el grave problema de las exoneraciones que constituyen una verdadera sangría al sistema".

Reforma educativa

El líder colorado también se refirió a la otra gran reforma que impulsa el gobierno como es la educativa. Sanguinetti dijo que “lamentablemente ha habido una oposición poco sensata que rechaza todo, pero no propone nada alternativo. Aparte de algunos episodios de violencia grave”. Y descartó la falta de participación dada a las partes. “Todos han tenido participación, es más, los docentes integran el Codicen con dos miembros que son parte de la autoridad”, dijo.



En este sentido, el presidente del Codicen y ANEP, Robert Silva, dijo que han participado "más de 100.000 personas". "Es un proceso de cambio lo que pasa es que siempre se reclama más participación, y está bien, pero esta participación no debe obstruir la concesión de la transformación educativa.