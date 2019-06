Sanguinetti dice que está en la elección “para los jóvenes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jóvenes batllistas de todo el país formularon una serie de preguntas al precandidato de Batllistas Julio María Sanguinetti con un enfoque primordialmente en la necesidad de generar empleo e inversión para el país, en un encuentro que se llevó a cabo en la casa del Partido Colorado.

Uno de los planteos de los jóvenes tuvo que ver con la diferencia de desempleo entre hombres y mujeres. “Hay 22.3% de jóvenes hombres desempleados, contra 33% de mujeres desempleadas”, analizó el muchacho, y preguntó a Sanguinetti cómo se puede solucionar el problema.

El expresidente se declaró “optimista” por revertir ese proceso. Recordó que el Partido Colorado fue el primer partido feminista de la historia con las leyes que impulsó, y afirmó que “por alguna causa, en todas las facultades hoy se reciben más médicos mujeres, más abogados mujeres, más escribanos mujeres, es decir, tampoco eso es casualidad, es la expresión de un desarrollo largo, pero también la evidencia de que es posible, de que no es una cosa extravagante, teoría, esotérica, extraña”.

Otro joven le preguntó si es posible bajar impuestos para atraer inversiones, y que vengan empresas al Uruguay para poder tener más posibilidades de empleo.

Sanguinetti respondió que “hoy lo único que puede mostrar el gobierno es la consecuencia de nuestras leyes de inversión. Todas las inversiones que el país ha tenido, aun en estos años de gran prosperidad ¿dónde han sido? en las zonas francas y en la forestación”. Propuso “modernizar los sistemas de inversión, generar también otro tipo de estímulos y otros tipos de premios y sobre esas bases sin ninguna duda, vamos a atraer inversiones”, añadió.

Pero, advirtió sobre la acción de los sindicatos, al recordar que le dijo al Pit-Cnt que “hoy más que el salario lo que está en cuestión es el empleo”, y que “cualquier empresa antes de entrar (a invertir) como lo estamos viendo en UPM pide también la paz laboral porque tiene la experiencia de lo que ha ocurrido en episodios anteriores”, como Friopan y Petrobras, por nombrar dos casos, señaló.

Alertó que “hace cuatro años que está estancada la inversión”, por lo que “hay que empezar a recuperarla y es posible hacerlo perfeccionando las leyes, sobre todo dándole claridad y estabilidad política”.

Otro de los interrogantes que se le formuló a Sanguinetti fue sobre cómo recuperar la integración social. “Cuando se habla tanto de política social, yo digo: el primer plan social es el CAIF porque es de los chiquilines menores de 3; el segundo plan social mayor del país son las preescolares que son los chiquilines de 4 y 5 años donde nosotros en la reforma que hicimos del Codicen, que presidió Germán Rama, dejamos prácticamente el 90% de la generación de 5 años adentro de las preescolares”, recordó.

“Ahora ¿esto alcanza? no, está claro que no alcanza, está claro que no alcanzó, entre otras cosas porque se fue para atrás la Enseñanza Secundaria”. “¿Qué quiere decir?”, agregó, “que la integración, el gran fenómeno de integración es ese, el gran fenómeno de integración es cómo lograr captar el sistema educativo para generar la igualdad de oportunidades”.

Sobre el final del encuentro con los jóvenes, Sanguinetti les envió un mensaje: “Les aseguro que si para algo estoy enganchado en esto es para ustedes, porque a mí lo que más me preocupa es la continuidad histórica de este pensamiento republicano, que representa al Batllismo y al Partido Colorado”.

Antes de cerrar, hizo un pronóstico para la noche del domingo 30 de junio, al señalar que “no tengan duda que también vamos a celebrar, el 30 de junio acá, en este mismo lugar, vamos a estar celebrando todos”.

“El 30 de junio, de noche aquí, vamos a estar celebrando todos. Los Batllistas porque habremos revalidado nuestra mayoría, los de Ciudadanos porque habrán hecho una gran elección, y los del Pepe Amorín, porque habrán sacado 3 veces más de lo que dicen las encuestas”.