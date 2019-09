Sanguinetti defendió a Talvi y le pegó al Pit: el "riesgo son ellos que siguen soñando con la lucha de clases"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde filas coloradas continuó la defensa a la propuesta de su candidato, Ernesto Talvi. Este viernes, el expresidente Julio María Sanguinetti dijo en diálogo con el programa radial "En Perspectiva" de Radiomundo que la propuesta de reducción de empleos públicos "es posible, no es milagrera".

Sanguinetti respondió a las duras críticas que en las últimas horas hizo el Pit-Cnt a esta propuesta, que incluso prevé una movilización, cuando señaló: "Nadie está hablando de echar (funcionarios), eso sería una falacia totalmente. Talvi no está hablando de echar a nadie. Entonces, el Pit-Cnt de qué riesgo está hablando. El riesgo son ellos que siguen soñando con la lucha de clases".



El expresidente apuntó contra la central sindical cuando dijo que el riesgo es "seguir pensando en que el déficit fiscal está bien" con la cifra actual.



Sanguinetti dijo que el déficit fiscal significa "U$S 2.800 - 2.900 millones por año", y recalcó que "ahí está la clave, nadie está diciendo hay que echar funcionarios. El que diga eso está mintiendo, no se ha propuesto esto. Lo que se ha propuesto es administrar mejor los recursos del Estado".



En defensa de la propuesta de Talvi, Sanguinetti subrayó: "Nosotros lo hicimos" y sostuvo que en su segunda presidencia (1995 - 2000), "en los entes autónomos básicos, se hicieron programas de cambio de gestión muy importante" y puntualizó: "¿Se echó a alguien? No, no se echó a nadie. Simplemente se racionalizó la gestión, se mejoró, se trasladó, se logró mejor ubicación de los funcionarios, así que son cosas que son posibles, no son utopías", destacó el expresidente.

"Vamos a resistir con toda la energía"

Alfredo Scavarelli, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil -que militó hasta 2014 en el Partido Colorado, año en que se desafilió y pasó a formar parte del Frente Amplio- criticó duramente este viernes la iniciativa del candidato colorado, Talvi de reducir 9.000 empleos públicos por año durante el próximo gobierno. Esta medida busca reducir el déficit fiscal, que hoy se ubica en 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Scavarelli subrayó en diálogo con el programa "Arriba Gente", de Canal 10, que de los "67.000" vínculos nuevos en el Estado desde que asumió el Frente Amplio en 2005, "el 75% fueron a Educación". En tanto, destacó que esta cifra se debió a que "por 10 años no pudieron entrar funcionarios públicos, y tuvimos aquella figura de que la persona venía a trabajar, se inscribía como unipersonal y facturaba como si fuera un empresa", algo que consideró como "vínculo vergonzoso".



El jerarca arremetió contra Talvi al destacar que al igual que el Pit-Cnt va a "resistir con toda la energía" la propuesta de no reponer funcionarios que se jubilen y no reponer vacantes, porque "muere automáticamente todo el sistema de protección para las personas con discapacidad, para las minorías afrodescendientes y para las personas trans", en referencia a los cupos que establece la legislación uruguayos para las minorías.



Además, agregó: "Que voy a bajar 70.000 -100.000 (puestos de trabajo) como si fuera tan fácil" tiene tres opciones "o se va a tercerizar o se van a cumplir menos tareas, o de lo contrario se está pensando en una supresión lisa y llana".



En tanto, Scavarelli llamó a los impulsores de esta iniciativa a que expliquen "cómo se van a cumplir los cometidos y cómo se va a hacer para desatender las leyes que hemos trabajado todos".