Sanguinetti crítico con Astori:"Estamos tratando una enfermedad grave con aspirina"

El expresidente Julio María Sanguinetti cree que el gobierno “no está enfrentando la realidad” y consideró que el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Danilo Astori, “es como tratar una enfermedad grave con aspirina”.



El dirigente colorado llegó a Fray Bentos este martes con el propósito de presentar la candidatura del ex basquetbolista de Peñarol, Juan Serres, que peleará por una de las dos bancas de diputados en el departamento de Río Negro.



“La primera lectura es que estamos tratando una enfermedad grave con aspirina. Los sectores productivos del país están muy mal, más allá de los temas macro económicos, cuando una va sector por sector se encuentra con enormes dificultades, con realidades sumamente complejas”, expresó el líder de Batllistas.



“El propio ministro lo ha reconocido en otros momentos, ahora está en campaña electoral pero nos acordamos muy bien cuando dijo que no había podido cuidar la calidad del gasto. Ahora dice que no hubo despilfarro pero sí errores. También dijo que no había podido avanzar en la calidad de la educación, lo cual para un gobierno que se pretende progresista no haber avanzado en educación es una confesión de fracaso”, criticó.



“Ni hablemos de seguridad, donde vivimos una situación curiosa, porque con el mismo equipo que está fracasando desde hace siete años, parece que ahora se va a resolver todo. El sociólogo (Gustavo) Leal es una persona inteligente hablando pero hace siete años que está en el Ministerio (del Interior) y parece que ahora acabamos de descubrir una estrategia nueva, procedimientos distintos. Consideramos que realmente no se está enfrentando la realidad”, cuestionó Sanguinetti.