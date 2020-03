Sanguinetti ante críticas del FA por operativos policiales: "Deberían llamarse a silencio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador colorado, Julio María Sanguinetti, respondió a dirigentes de la oposición frenteamplista que critican los operativos policiales realizados por el nuevo gobierno.

"Señores del Frente Amplio, ustedes dejaron al país con más de 400 muertos y 30.000 rapiñas por año. Deberían llamarse a silencio y dejar actuar al nuevo gobierno en materia de seguridad", sostuvo Sanguinetti en un mensaje difundido por redes sociales.

Desde las semana pasada distintas figuras del Frente Amplio cuestionaron públicamente el accionar que tienen estos operativos.

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, le solicitó el viernes una reunión al ministro del Interior Jorge Larrañaga para analizar esta situación.



Este lunes, en el programa radial "Doble Click" (Del Sol FM), denunció que hay "camionetas de PADO que pasan por encima de las plazas de Montevideo a horas que no corresponde y en situaciones que no había un operativo que determinara que eso fuera necesario".



"Si hay una situación determinada que necesite una actuación así de la policía podría entenderlo, pero no era el caso (...) En lugar de sentirse protegidas, las personas pueden sentirse intimidadas", explicó.



El Partido Socialista, en tanto, emitió este lunes un comunicado denunciando el "neoliberalismo autoritario".



"Se viene entonces la deconstrucción de un modelo regulador, de protección social, distributivo e incluyente y su sustitución y retorno a un modelo liberal, privatizador, concentrador y excluyente, que requiere para consolidarse un fortalecimiento represivo. Se trata del neoliberalismo autoritario, un proyecto de clase, que implica un Estado débil con los fuertes y fuerte con los débiles", señaló.

Mónica Xavier, expresidenta del Frente Amplio y exsecretaria general del Partido Socialista, se refirió en particular al despliegue policial que se realizó frente a la Iglesia del Cordón durante la marcha realizada el domingo por el Día internacional de la Mujer. "Cuando un gobierno despliega un destacamento de estas dimensiones por una pintada de una marcha pasada es por lo menos un despropósito o lo que es peor hasta una provocación", manifestó.

Carolina Cosse, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) manifestó durante el fin de semana su preocupación por "los excesos cometidos por el Ministerio del Interior".

Lo mismo hizo Charles Carrera, senador por el MMP al señalar que está a favor de toda acción que sirva para combatir a la delincuencia, pero que "eso no significa que haya que justificar excesos contra quienes merecen protección policial, en lugar de abusos injustificados".

Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, contó que recibió quejas por un operativo realizado en plaza Lafone en dos noches consecutivas y la presencia de dos móviles y 15 motos por cuarto día consecutivo frente a la Facultad de Bellas Artes.

También el diputado del MPP, Gabriel Otero, denunció ante la Fiscalía que la Policía golpeó a un "artista callejero".



El sábado, consultado por estas críticas, Larrañaga manifestó: "Estamos haciendo lo que no hicieron durante 15 años y les parece extraño. Dejaron una cultura de la anomia, el irrespeto de que da lo mismo hacer una cosa que otra. ¿Pretenden con ese accionar desestabilizar la gestión del Ministerio del Interior?".



Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou también se refirió a los operativos policiales implementados en la primera semana de gobierno y subrayó: "Fuimos claros en la campaña, nadie puede llamarse a engaño".