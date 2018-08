Sanguinetti cree que su partido está más alegre

"No es aquel partido que estaba tristón, con dificultades y que no sabía de qué modo se iba a articular. Hoy estamos todos con alegría, los que están en Batllistas y los que no están en Batllistas, pero que también se han contagiado de este esfuerzo", sostuvo.

Sanguinetti señaló que el Partido Colorado se encuentra en el proceso de construir la alternativa al gobierno del Frente Amplio por el hecho de que ninguno de los partidos de la oposición hoy puede decir que va a obtener un 50% de los votos y va a tener una mayoría para gobernar. "Es evidente que tenemos que sumar esfuerzos los partidos que hoy coincidimos en la oposición al Frente". Justificó esa oposición remarcando lo que considera fracasos del actual gobierno, como el de las políticas sociales que era el núcleo central de la propuesta de la izquierda. "Han fracasado, no lo digo yo, hace pocos días lo acaba de decir el presidente (José) Mujica, que dijo que las políticas sociales han fracasado".

En cuanto a los fracasos de las propuestas del Frente Amplio, citó el de la seguridad pública, que es un fenómeno que se ha instalado en el país por lo que consideró que no necesitaba reafirmarlo. "El policía más importante del país, el inspector (Mario) Layera, dijo que estamos desbordados. El presidente Mujica también dijo que el delito nos pasó por arriba, podemos abundar en números y en cifras de lo que está pasando con la seguridad, que es tremendo. El 10% de los delitos, según el presidente de la Corte, es apenas lo que se puede tramitar y el 50% de los homicidios queda impune y eso no pasa en ningún lugar del mundo", precisó el ex- mandatario.

Enfatizó que Uruguay está en una fuerte crisis social y esto se proyecta a la educación en la que solo el 30% de los alumnos termina la enseñanza Secundaria completa y donde el 60% no llega a la comprensión lectora. "Realmente estamos sin ninguna duda en una fuerte decadencia social que paradójicamente ha sido paralela a años de crecimiento económico sostenido", señaló.