Sanguinetti calificó de “desdorosa” la negociación con UPM

Julio María Sanguinetti responsabilizó al gobierno por “impopularizar” a UPM2 debido al secreteo de una negociación que es desdorosa para el país.

El expresidente también relativizó la encuesta de Opción, que arroja un empate técnico con Ernesto Talvi, cuando la misma consultora le daba un mes atrás, 24 puntos de diferencia a favor del ex mandatario. “Es un número falible, bastante débil”, expresó Sanguinetti que además cuestionó a Manini Ríos porque con su incursión fuera de los partidos tradicionales “fracciona” a la oposición beneficiando así al Frente Amplio.

UPM.

“En los temas fundamentales, el país ha retrocedido. Las únicas cosas que el gobierno está mostrando son aquellas que están asociadas a lo que es la herencia de los gobiernos colorados como la forestación que fue nuestro gran programa del 85, luego en el 87 se hizo la ley y más tarde se fueron cumpliendo todas las etapas. Curiosamente el Frente que no votó el tratado de garantías de inversiones para que la primera UPM (Botnia) se instalara, hoy muestra como gran conquista la segunda planta. Como inversión está muy bien, es parte de nuestro desarrollo forestal, pero negociaron de un modo (que provocó) que en lugar de ser una inversión bienvenida esté desgraciadamente impopularizada por los secreteos, por las condiciones que se han aceptado”, expresó durante un acto partidario celebrado en Young, el candidato batllista.



“Que al Uruguay le digan, haga primero un ferrocarril, ponga 1.500 millones de dólares y luego resolveremos nosotros si nos instalamos o no, ha sido desdoroso para el país. Lo malo de todo esto fueron los procedimientos oscuros, sigilosos que se siguieron y algunos condicionamientos que no debieron haberse aceptado de ese modo” afirmó.

Talvi.

El dos veces presidente restó importancia a la encuesta que lo empareja con Ernesto Talvi.



“Es el sinfín de las encuestas que en el mismo día, una da tres a uno, otra dos a uno y otra empate. Yo diría que el número es bastante falible, bastante débil porque responde a muestreos bastante pequeños. Acá lo que importa es la tendencia, y la tendencia marca que el Partido Colorado creció y el motor batllista fue el que lo puso en marcha y sentimos que hoy existe una respuesta afirmativa, de modo que más allá de un numerito lo que nos importa es que el partido está de pie”, indicó Sanguinetti, convencido de que ganará la interna en la que compite con Ernesto Talvi y José Amorín Batlle.



“Nosotros no cultivamos la diferencia adentro del partido, sino las coincidencias. Ernesto a su tiempo le propusimos apoyarlo en una posible candidatura, en fin, él quería seguir un camino distinto, pero no tenemos ninguna diferencia esencial. Lo mismo digo sobre Amorín. El 30 festejamos todos los colorados: los batllistas porque somos mayoría, los ciudadanos de Talvi porque hicieron una muy buena elección y los de Amorín porque van a sacar tres veces más de lo que dicen las encuestas”, afirmó.



“Mire, el general Manini es una persona que mucho respetamos, (aunque) no nos ha parecido adecuado en el terreno político que construya o intente construir un nuevo partido que ya se había formado pensando en su candidatura. ¿Por qué? Porque fraccionar en la oposición no es bueno, no es bueno dividir el sistema político, tenemos toda Europa como ejemplo, miren España, miren Italia. Los dos partidos históricos del posfranquismo que hicieron lo mejor de España, se fueron fraccionando, se fueron dividiendo y hoy en lugar de dos hay cinco; el resultado es que España hoy no es gobernable. Uruguay que tiene una estructura de partidos, debe conservarla, debe fortalecerla, los partidos son amplios, plurales, todas las opciones caben por eso así como en su momento dijimos -no sobre la persona del señor Novick que respetamos- que no nos gustaba el proyecto de dividir, también lo decimos del general Manini Ríos. Además no creo que haya consecuencias demasiado graves en el traspaso de votos, ya lo veremos, el 30 de junio es la gran encuesta”, expresó Sanguinetti de gira por Río Negro.