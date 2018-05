Sanguinetti no buscará la presidencia, pero "no descarta" ser candidato al Senado

El senador colorado Tabaré Viera, junto a otros dirigentes del partido, se reunieron días atrás con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti.

El propio exmandatario confirmó esta reunión y añadió que se le pidió que tomara alguna decisión sobre ocupar cargos en una futura lista al Senado.

En declaraciones al programa Para empezar el día de Radio Oriental, Sanguinetti explicó que los dirigentes le manifestaron que se necesitaba "un elemento de unificación para estas fuerzas batllistas, que quedaron en una situación extraña al alejarse Pedro Bordaberry". "Ellos pensaban que debía haber una presencia batllista, ortodoxa y moderna a la vez", agregó.



El exmandatario, de 82 años, descartó de plano la posibilidad de ir en busca de una tercera presidencia: "La candidatura a la presidencia no está en juego. Hace 18 años dije que no lo iba a hacer, que me iba a dedicar a otro tema, al relato histórico, y que no quería perpetuarme".

Pero la posibilidad de ser senador está siendo evaluada. "Nunca dejé de apoyar al partido. Y este grupo me pide (que lo apoye) y lo voy a ayudar. Yo no soy candidato al Senado (pero) no descarto serlo, porque razono a la antigua: ahora primero ponen el cargo al cual se aspira y después se sale a la calle a ver si consiguen a alguien. Creo que no es así, lo que hay que hacer es ver si este grupo se amalgama bien y que eso se refleje en el Parlamento. Ese es el sentido: no soy candidato (al Senado), no descarto serlo", concluyó.



Indicó que su motivo para volver a la actividad política es que le interesa "de sobremanera" que el Partido Colorado "se vigorice", para que "haya cambios políticos en el país"



En este sentido, el exmandatario consideró que Uruguay "está en una situación muy particular", en la que "por un lado hay crecimiento económico y por el otro tiene una enorme decadencia social".



Julio María Sanguinetti fue presidente de Uruguay en dos períodos: de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000. En enero cumplió 82 años, por lo que, en caso de aceptar la posibilidad de ser candidato al Senado, afrontaría la campaña electoral con 83. En caso de resultar electo, asumiría su banca con 84 años y abandonaría el Palacio Legislativo con 89, siempre y cuando no decida dejar el cargo antes.