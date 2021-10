Sanguinetti: Bonomi opinó de fuga "como si fuera titular de un éxito y no del fracaso más estrepitoso de la historia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Educación y seguridad son los dos temas más mencionados tanto por quienes están a favor como por quienes están en contra de la Ley de Urgente Consideración por los cambios que introdujo. Son, además, los dos temas elegidos por el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, para su columna en "Correo de los Viernes" en la que además criticó la actitud del Frente Amplio.

En ese sentido, el exmandatario hizo referencia tanto a la gestión del ex ministro del Interior Eduardo Bonomi, como a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y su rol en la educación.



"El ministro al que se le escapó un narco italiano de alto porte (y que para nuestra vergüenza lo encontró la policía brasileña) se permitió opinar y agraviar a su sucesor, como si él fuera el titular de un éxito y no del fracaso más estrepitoso de la historia de la seguridad pública", expresó en referencia a la fuga de Rocco Morabito y del recluso Hugo Pereira.



Asimismo hizo referencia a la intención de derogar 135 artículos de la LUC, de los cuales 33 son referidos a la seguridad pública. "Derogar estas normas solo será un festejo paras los delincuentes", consideró.



"La ley lleva un año largo de aplicación. ¿Dónde está el 'gatillo fácil' que se anunciaba? ¿Dónde los abusos policiales, salvo en la versión antojadiza de algún gremio flechado? Lo que sí es verdad es que, sacrificadamente, la Policía ha logrado más eficacia en su labor. El narcotráfico está golpeado y en la seguridad ciudadana algunos números alientan a pensar que el mayor patrullaje y dedicación, empiezan a dar resultado", expresó Sanguinetti.



Con respecto a la educación, consideró que quienes afirman que "la LUC desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública" están repitiendo "el mismo disparate" que se dijo "hace cincuenta años".



"Naturalmente, el Frente Amplio habla como si fuera titular de un éxito, cuando los resultados de las evaluaciones, nacionales e internacionales, muestran el deterioro de los aprendizajes de modo alarmante", indicó el secretario general. "Esa fue la herencia de 15 años de gobierno frentista y se permiten ubicarse en acusadores, cuando lo que se está intentando hacer es mejorar la gobernanza del sistema para intentar cambios imprescindibles", dijo.



Con la LUC "se termina la Fenapes mandando en Secundaria, con sus dirigentes inventado horas de trabajo inexistentes y abusando de su condición de gremialista", consideró el exmandatario. "Si cayeran todas las normas sobre educación simplemente estaríamos proclamando la inmovilidad, el anuncio de que no estamos dispuestos a cambiar nada, de que esta generación sacrificada por el Frente Amplio debe ser continuada con las que vienen", agregó.



Finalmente, Sanguinetti realizó una dura crítica tanto contra el Frente Amplio como contra el Pit-Cnt y sus consideraciones al respecto de la Ley de Urgente Consideración. "Se lanzan contra la LUC mentira tras mentira", aseguró el exmandatario.



"Realmente alarma el ensoberbecimiento del Frente Amplio. Al que se añade el del PIT CNT. Paros como el que hicieron en el puerto o en las obras de UPM inflingen daños severos al país y sus trabajadores, desaliento para quienes invierten en nuestro país y otra expresión de ese abuso que no toma en cuenta la mínima proporción entre los reclamos y las medidas", expresó.



Para Sanguinetti, que hayan alcanzado las firmas necesarias para plantear el referéndu, de la normativa, "le ha cambiado el humor al Frente Amplio y de una etapa de desaliento y desorientación ha pasado a otra de igual o peor desorientación pero movido por una euforia agresiva", sentenció.

Quien también defendió la Ley de Urgente Consideración fue el presidente Luis Lacalle Pou. "La ley está vigente hace más de un año, que alguien me diga cuál es el efecto negativo", indicó este viernes durante el America Business Forum.



"Es una buena ley y la vamos a defender porque es un compromiso electoral", aseguró el mandatario.