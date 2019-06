Sanguinetti: “Ha avanzado mucho la construcción ideológica de izquierda”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato presidencial colorado Julio María Sanguinetti cuestionó a los dos gobiernos encabezados por el presidente Tabaré Vázquez por tener “ideas equivocadas” en materia de seguridad social, integración comercial, educación y seguridad.

Aseguró que, por ejemplo, “fue equivocada su idea de la educación, porque simplemente no tuvo ninguna idea, simplemente aceptó las corporaciones gremiales que dominaron y dominan hoy al sistema educativo uruguayo, a tal punto que el Codicen ni siquiera pudo cambiar de pasar de uno a dos años la elección de horas de los profesores, el más tímido cambio que pretendía superar esa cosa ominosa de los profesores amontonados todos los años para elegir horas, ni eso pudo hacer”.

Sanguinetti hizo este análisis ayer, en la sede partidaria, en el marco de la inauguración del Círculo Republicano del Partido Colorado. Este ámbito es un espacio abierto de reflexión, de deliberación, de elaboración de estudios y de formulación de políticas públicas, de difusión de las mismas, que buscará incidir con sus valores en los actores políticos y sociales del país, se informó.

El tema central de ayer fue “Después de la creación de los CAIF y las Escuelas de Tiempo Completo. Las futuras políticas sociales republicanas”. Como moderador actuó el exlegislador Manuel Flores Silva, hubo una presentación a cargo de magíster Eduardo Alonso, y un testimonio de Gonzalo Santana.

También señaló a Vázquez por “responder a las corporaciones gremiales”, diciendo que ADES Montevideo, la asociación de profesores, quiere terminar con la jura de la bandera. “Los símbolos de la República Oriental del Uruguay tiene una significación, no es un paño simplemente coloreado, en esa expresión de adhesión a la bandera está el principio de la formación cívica y moral de los alumnos que dice la Constitución de la República, a lo cual hay que fundarlos en esos valores, en esos valores de la independencia y la república”, analizó el exmandatario.

Y luego, comentando aspectos de la historia reciente relacionados con la propuesta de terminar con la jura de la bandera, el expresidente recordó que “acá se sembró la duda de todo, entonces no hay parámetros, da todo un poquito lo mismo, y lo que faltó fue justamente el movimiento tupamaro en los años 60 para además derrumbar la democracia, entonces esto es una batalla muy fuerte”.

“Yo justamente me dediqué todos estos a escribir libros para dar toda esa batalla . Un producto del Círculo Republicano tiene que ser escribir, escribir, porque si no hay letra después nada sirve, hay que tener letra, y me dediqué a eso, ahí escribí justamente la ‘Agonía de una democracia’ para contar cómo se cayó”, agregó.

Hablando críticamente de la izquierda, Sanguinetti planteó “salir de esas cosas, superar esas cosas”, pero advirtió que “no es fácil porque avanzó mucho toda esa construcción ideológica, construyó demasiado pero cuando uno está convencido, que es lo que importa, seguimos”.

También el exmandatario manifestó una vez más su intención de lograr un acuerdo político el año venidero, en caso de un triunfo electoral de los partidos de la oposición, para poder reformar el sistema educativo, y que los gremios no tengan tanto poder.