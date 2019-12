Sanguinetti asumió como secretario general del PC y habló de los desafíos de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, minutos antes del mediodía, el expresidente Julio María Sanguinetti fue proclamado como nuevo secretario general del Partido Colorado.

La sala del Comité Ejecutivo quedó chica para la asunción de Sanguinetti, que por tercera vez ocupará este cargo. Ya lo había hecho entre 1983 y 1985 y entre 2004 y 2009.

"Agradezco a Ernesto Talvi su generosa propuesta, que hace ya muchas semanas me había hecho, que retornara a este cargo que ocupé por primera vez en el año 1983", señaló.

Sanguinetti también aprovechó para felicitarlo por su designación como ministro de Relaciones Exteriores: "El cargo de canciller es muy relevante. Nuestro partido ha tenido grandes cancilleres, acá presente el doctor (Didier) Opertti".

El nuevo secretario general hizo hincapié en los desafíos que se vendrán para el país en la coalición multicolor: "Le digo especialmente a los jóvenes que sientan que hemos vuelto a vivir a lo largo de este año y medio un hecho histórico. Histórico fue que hace 15 años la hegemonía de los partidos tradicionales cayera frente al Frente Amplio. Del mismo modo también lo que es que hoy los partidos tradicionales hayamos recuperado la conducción del país y que nuestro partido haya cumplido un rol relevante. No son tiempos sencillos y no debemos alentar falsas expectativas. La casa no está en orden, las cuentas no están al día y el país tiene que hacer un enorme esfuerzo de recuperación para poder mirar hacia el futuro".

Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti. Foto: Francisco Flores.

Talvi: "La experiencia y la lucidez de Sanguinetti va a ser muy importante para el partido y para el país"

Ernesto Talvi, excandidato a la Presidencia y designado canciller para el próximo gobierno, dijo que Sanguinetti tendrá "un rol institucional muy importante dentro de un partido que ha recuperado su entusiasmo y se ha rejuvenecido".

"Tener el honor y privilegio de alguien la experiencia y la lucidez de Sanguinetti va a ser muy importante para el partido y para el país", agregó.

Asimismo, Talvi remarcó que "un partido unido para contribuir a llevar a la República hacia el mejor destino posible".

"Tenemos un compromiso muy sólido y firme con esta coalición. La ciudadanía votó un gobierno para cinco años. Hay un acuerdo 13 puntos que son nuestra hoja de ruta. Más allá de los acuerdos que puedan surgir, como en toda organización humana desde una familia hasta una organización de gobierno, se van a resolver en el marco de un compromiso para el país", añadió.