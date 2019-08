Sanguinetti aseguró que no hubo veto a Bordaberry y fue solo "una opinión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La confirmación de que el senador Pedro Bordaberry finalmente dejará el Parlamento y la política y no encabezará una lista al Senado por el Partido Colorado sigue teniendo repercusiones. Ahora el expresidente Julio María Sanguinetti, quien, según Bordaberry, le bajó el pulgar en este sentido, dijo que no hubo un veto sino solo un comentario.

"Bordaberry habló primero con el economista Ernesto Talvi para expresarle su proyecto, él le dio su opinión, y luego vino a verme y me pidió mi opinión. Yo se la di, francamente, como ha sido siempre. Hemos tenido muchas veces concordancia y muchas veces discrepancias y en este caso le di mi opinión claramente, pensando que lo que hoy intentamos es unir fuerzas entre las que no fueran el talvismo, y no fragmentarlas o dividirlas. A partir de allí él, desgraciadamente, se deslizó a una campaña de cuestionamientos a la cual yo no me voy a sumar", dijo Julio María Sanguinetti a Búsqueda.

Asimismo recalcó que en el Partido Colorado "los debates internos los hemos procesado siempre en la interna y con respeto, y en consecuencia no lo voy a seguir ni responder las cosas que ha hecho y los adjetivos que ha empleado".

Consultado sobre si hubo un veto de su parte o Talvi a Bordaberry, el expresidente se limitó a responder: "Una opinión."

"Él vino a pedir una opinión y se le dio una opinión. No tengo otro poder, ni otra fuerza que la de dar una opinión", añadió.

Consultado sobre la afirmación que hizo Bordaberry acerca de que Sanguinetti le "cortó un brazo", señaló: "Lo lamento, simplemente".