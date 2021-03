Sánchez  salió al cruce de Álvaro Delgado: "Debería retractarse inmediatamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez señaló este viernes que va a convocar al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y a autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) al Parlamento, horas más tarde que el jerarca indicara que "la pobreza era mucho más de lo que decía el anterior gobierno" cuando llegaron a Torre Ejecutiva en marzo de 2020.

Delgado "debería retractarse inmediatamente", dijo Sánchez en diálogo con "Subrayado" (Canal 10). "Vamos a convocar al INE a que venga a dar explicaciones, y también al secretario de Presidencia a que venga a dar explicaciones al Parlamento porque nosotros no podemos más que invitarlo porque no tenemos injerencia, el Parlamento no le puede exigir a la Presidencia que venga", añadió.

En esa línea, consideró que "Uruguay no es una república bananera, es un país serio, independientemente de quien esté en el gobierno".

El senador compartió un fragmento de esta entrevista en sus redes sociales, donde remarcó: "La mano derecha del presidente instala la idea de que fueron adulterados esos números, sin traer ninguna prueba".

La mano derecha del Presidente se equivocó, cualquiera puede cometer un error, pero está a tiempo de retractarse. Uruguay es un país serio y esa seriedad hay que defenderla. pic.twitter.com/yUfO8Pe26h — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) March 5, 2021

"El gobierno quiere ocultar en definitiva con este tipo de afirmaciones la situación por la que está pasando el Uruguay hoy: el incremento de 140.000 pobres más, y lo que está sucediendo en el país es que hay hambre", añadió Sánchez.

En ese tono, el relevo de José Mujica en la cámara alta aseguró que las medidas adoptadas por el gobierno respecto a ese punto son "muy tímidas para frenar esta situación".

"Hay crisis y hambre en el Uruguay, pero no se puede llevar todo puesto", manifestó el senador, y expresó: "Esto es un papelón, es una enorme erosión a la reputación del Uruguay a nivel internacional".

Antes de estas palabras, Sánchez reaccionó este jueves de noche en la misma red social poco después de los dichos de Delgado, señalando: "Un gobierno que sale a desconocer y sembrar desconfianza en los indicadores sociales. Está desesperado o es terriblemente irresponsable!!".

Un gobierno que sale a desconocer y sembrar desconfianza en los indicadores sociales. Está desesperado o es terriblemente irresponsable!! pic.twitter.com/trrxBJPy0F — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) March 5, 2021

"Descubrimos que la pobreza era mucho más de lo que decía el anterior gobierno, que había más gente en situación de calle de lo que decían, que había más informalismo de lo que decían en el anterior gobierno. No recibimos un país que era una joyita. A pesar de la bonanza económica recibimos un país con 10.5% de desempleo y 5% de déficit fiscal", había dicho Delgado este jueves de noche a "Subrayado".