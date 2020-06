Sánchez: gobierno ha sido "bastante tacaño" con las medidas para reactivar la economía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro "Pacha" Sánchez salió al cruce del gobierno este jueves al declarar que ha sido "bastante tacaño" con las medidas que ha propuesto para la reactivación económica.

En rueda de prensa, Sánchez agregó que esto "puede ocasionar problemas mayores", aunque señaló: "Aspiro a equivocarme, a no tener razón, porque lo que necesitamos es que la economía del país se reactive porque hay mucha gente dependiendo de eso".

"No veo grandes estímulos para propiciar un proceso de crecimiento económico que es el que necesitamos después de esta pandemia", reiteró.

Consultado sobre si este diagnóstico que hace puede generar conflicto en la sociedad, Sánchez remarcó: "El conflicto es parte de la sociedad. Una democracia necesita del conflicto, de que se manifieste para que luego en los ámbitos institucionales se encuentren las herramientas y las soluciones a los problemas de la gente".

"Hoy tenemos un conjunto de uruguayos que se han quedado sin empleo, sin la posibilidad de ganar su sustento, y esos uruguayos merecen que se construyan herramientas para atender esta situación porque no fue su responsabilidad, no inventaron ellos el virus", indicó Sánchez.

Consultado sobre su perspectiva de la próxima rendición de cuentas, Sánchez dijo: "Me parece que van a recortar mucho, ¿no? Me parece que andan con una tijera media grande y eso es lo que me preocupa más".

"Tremendamente lamentable"

Consultado sobre la restitución de la placa del inspector general Víctor Castiglioni en el salón de actos de la Dirección de Información e Inteligencia, que generó polémica, Sánchez consideró que es "tremendamente lamentable" esta decisión. "Estamos hablando de restituir a alguien que cometió violaciones a los Derechos Humanos, y por eso hemos realizado un pedido de informes". Dicha iniciativa dijo que la presentó el senador frenteamplista Charles Carrera y están "esperando la respuesta". En tanto, afirmó que les dijeron "informalmente" que no fue una decisión del ministro de esa cartera, Jorge Larrañaga.

"Si hay una resolución ministerial que quita un cuadro ¿quién decidió volver a colocarlo? Eso no es en definitiva un problema con respecto a quién manda dentro del Ministerio del Interior?", apuntó Sánchez.