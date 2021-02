Sánchez: el FA tuvo "un error de concepto político" en entrega de alimentos a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Alejandro "Pacha" Sánchez opinó que el Frente Amplio tuvo "un error de concepto político" en entrega de alimentos a la Intendencia de Montevideo (IMM), luego de que la comuna de la capital anunció que repartiría los alimentos donados al FA en el marco de su aniversario 50.

Eso hizo incluso que ediles blancos llamen a sala a la intendenta Carolina Cosse, ya que entienden que utiliza a la Intendencia como "plataforma política".



"Acá hay dos planos: el del Frente Amplio y el institucional; pero en el plano del FA soy mucho más crítico", dijo Sánchez en "Doble click" (radio Del Sol).

El legislador dijo que fue "una gran iniciativa" llamar a recibir alimentos para donar para las ollas populares en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, pero pidió plantearse: "Si el FA que tiene comités de base en todos los barrios de Montevideo y en casi todas las localidades del interior, ¿no tiene la capacidad de acercar esos alimentos a las ollas populares?".



"Yo soy muy crítico con un fuerza política que diga eso. Soy muy crítico con una fuerza política que no puede hacer eso, porque entonces la confianza que depositaron los frentistas en mí, no estoy a la altura. Si tengo problemas de logísitca me tengo que poner a resolverlo", agregó.



"Javier Miranda (presidente del FA) decía que le íbamos a entregar esto a la IMM porque no tenemos la capacidad para resolverlo y yo creo que ahí hay un error de concepto político y se puede prestar a esta situación que como el FA es gobierno de la capital, el FA después utiliza la institucionalidad", sumó.

Sánchez concluyó que es "una buena iniciativa", pero que "termina en un enredo político cuando no es el objetivo". "El objetivo es ayudar a la gente", remarcó.

"Soy mucho más crítico con el FA que con la intendenta, porque si la gente confió en el FA, el FA tendría que haber dicho: 'Esto lo voy a repartir yo en los barrios' y aparte creo que lo puede hacer", finalizó.