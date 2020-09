Sánchez dijo que Raffo busca "victimizarse" y le recordó los casos Bascou y Moreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro "Pacha" Sánchez, diputado del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo que Laura Raffo, candidata a a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición de gobierno, busca "victimizarse" tras las declaraciones emitidas el pasado sábado por José Mujica.

El expresidente apuntó contra Raffo y su eslogan "Montevideo olvidado" y la acusó de acordarse de los pobres solo en tiempos electorales. También se refirió a su vestimenta durante las recorridas por la capital.

"Lo que está intentando, sabiendo que está perdida la campaña electoral, es victimizarse", indicó el legislador. Además, aclaró: "Yo no escuché ningún insulto de Mujica hacia ningún integrante de la coalición y menos a la candidata Laura Raffo".



"Creo que lo que está sucediendo es que el Partido Nacional y Laura Raffo saben que no van a ganar la elección de Montevideo, por lo que están tratando de posicionarse en el escenario político desde otro lugar", añadió.



Asimismo, destacó: "Me gustaría escuchar a Raffo condenar a Agustín Bascou o a su candidato a intendente en Colonia (Carlos Moreira)".

El intendente de Soriano fue imputado en agosto por un delito de "violación a la ley de prendas" por haber vendido ganado prendado. Moreira, en tanto, estuvo involucrado en la aparición de audios que lo relacionaban con un un pedido de favores sexuales a cambio de pasantías laborales en la comuna. Sin embargo, la Justicia archivó la causa. Ambos renunciaron al Partido Nacional.



"Me gustaría que me dijeran cuál va a ser su actitud con respecto a los derechos humanos, me gustaría escuchar a la candidata diciendo si está a favor o en contra de los peajes en Montevideo. Me gustaría que la candidata del Partido Nacional siguiera peleando la campaña con ideas y propuestas, no con las que ya están hechas como hemos escuchado hasta ahora", añadió Sánchez.