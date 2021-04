Sánchez cuestionó por qué las medidas económicas no se mantienen hasta el final de la crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez mostró su "preocupación" en la reunión de Hacienda con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la duración de las medidas económicas anunciadas por el gobierno para intentar paliar las consecuencias del coronavirus.

"¿Por qué las ayudas no permanecen en el tiempo hasta que se levanten las restricciones y la crisis?", dijo en rueda de prensa con los medios de comunicación.

"Estamos muy preocupados que solo rijan estos apoyos, más allá de la entidad de los apoyos, por tres meses. La pregunta clave es si el MEF cree que en tres meses se va a recuperar esta situación. Nos han dicho que el grado de incertidumbre es tan alto que uno no puede definir una fecha", expresó.

El legislador indicó que "si bien son bienvenidas las medidas, no tienen la contundencia para detener el cierre de muchas empresas y lo estamos viendo en la calle que siguen cerrando muchos comercios".

"Es un conjunto de medidas que son bienvenidas porque se está asistiendo a pequeñas y medianas empresas y a algunos trabajadores, pero que en definitiva del universo que van a estar afectados por estas medidas sigue siendo escaso. Estamos hablando de unas 8.000 empresas aproximadamente y unos 20.000 cuentapropistas", agregó.

En ese sentido, planteó "por qué no los créditos que se van a otorgar a tasa 0 no son para todos las microempresas, pequeñas y medianas y no solo a los sectores afectados".

El pasado martes el gobierno anunció que el Fondo Coronavirus destinará unos US$ 900 millones a medidas tributarias, exoneraciones fiscales, subsidios y otras ayudas económicas para los sectores más afectados por la pandemia: gastronomía, transporte, deportes, cultura y turismo, entre otros.



La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, informó que para todas las empresas de estos sectores va a haber una exoneración del 100% de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) correspondientes a los primeros seis meses de 2021. Además, se les liberará del pago del IRAE mínimo mensual durante el mismo período. También quedarán las empresas exentas de pagar el anticipo del Impuesto al Patrimonio. Asimismo la ministra dio a conocer una serie de planes para que los grupos ya nombrados puedan acceder a créditos, en caso que lo necesiten. Además el ministro de Industria, Omar Paganini, anunció exoneraciones en los pagos de las tarifas de UTE y Antel, para ciertos sectores, al tiempo que el de Trabajo, Pablo Mieres, comunicó una baja de las exigencias para enviar a los trabajadores al seguro de paro.