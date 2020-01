San José: buscan que Juan Chiruchi sea candidato a la Intendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No se presentó en la elección interna, no tiene convencionales departamentales propios, hace cinco años que no ejerce un cargo público y pasó una década de su última gestión al frente de la Intendencia de San José.

Sin embargo, la figura de Juan Chiruchi sigue moviendo la escena política. Resultó cuatro veces electo intendente y fue intendente interventor en los últimos años de la última dictadura. Además, fue ministro de Estado y senador. Ahora le piden que vuelva a postularse a la Intendencia.



Tiene 72 años de edad y todos los días recibe llamadas de políticos que le ofrecen pactos y acuerdos. Algunos de esos negociadores dijeron que escucha en silencio y responde con agradecimiento. Durante sus campañas ha sumado apoyos de otros partidos. Nadie descarta que se repita la maniobra. Hace pocos meses circuló un rumor en San José que indicaba que Chiruchi podría ser candidato a la Intendencia por Cabildo Abierto. Hasta el momento, no le ha dado el sí a nadie.

Carrera contrarreloj.

Dentro de siete días se reúne la convención departamental de San José del Partido Nacional. Ya se sabe que la actual secretaria general de la Intendencia, contadora Ana María Bentaberri, buscará su candidatura con los votos del actual intendente José Luis Falero. El jefe comunal ocupó el cargo en dos oportunidades consecutivas por lo que no podrá ser reelecto y ocupará la subsecretaría de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del próximo gobierno.



En la interna de mayo entre los blancos, Bentaberri podría tener que enfrentarse a Chiruchi o, en caso de que decline, al actual senador Carlos Daniel Camy, de Alianza Nacional, y a César Zunino, un productor agropecuario que presentó una lista en las elecciones internas en el marco de un acuerdo con la lista 71 del Herrerismo.

Los escenarios posibles indican dos alternativas para los liderados por Camy. Una de ellas es con Chiruchi candidato. En ese caso aportaría sus votos para que el exintendente pueda postularse. En caso contrario, sería el propio Camy el candidato, según dijeron a El País fuentes del sector.



Mientras tanto, Zunino recibiría el apoyo de algunos convencionales del sector del intendente Falero para asegurar su postulación. El dirigente también declaró a medios josefinos que si se postula Chiruchi dejará sus aspiraciones de lado y acompañará su candidatura.



El pasado viernes comenzó una campaña en las redes sociales denominada “¡Volvé Juan!” Cientos de usuarios se sumaron rápidamente a la propuesta. Sus adherentes subieron viejas fotos con su líder y escribieron sus deseos de que vuelva a gestionar la Intendencia de San José.

Retorno de las vacaciones.

En esta jornada vuelve Juan Chiruchi de sus vacaciones de verano. Todas las miradas de los maragatos estarán puestas en sus movimientos políticos y personales a una semana de que se reúna la convención departamental.



Dirigentes que lo acompañaron en las campañas anteriores recordaron que Chiruchi tiene la costumbre de movilizarse rápidamente por todo el departamento buscando el apoyo popular.



“Le gustan las campañas rápidas y contundentes. Ya lo conocemos, va armando pequeños grupos en cada barrio o localidad y termina juntando a miles y miles de vecinos”, dijo un dirigente. Anoche El País intentó hablar con el exintendente pero no fue posible.