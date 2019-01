Saludo sin reunión entre Jair Bolsonaro y Vázquez

El presidente Tabaré Vázquez concurrió a la asunción en Brasilia del nuevo presidente de Brasil Jair Bolsonaro pero, más allá del intercambio de saludos, no tuvieron un aparte como hubiese querido y como gestionó la cancillería uruguaya. Vázquez y Bolsonaro se saludaron sonrientes y el nuevo mandatario puso su mano derecha sobre el hombro izquierdo de un sonriente Vázquez pero el encuentro fue fugaz.

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez no quería que ganara Bolsonaro y el propio canciller Rodolfo Nin Novoa dijo antes de las elecciones que ojalá las encuestas se “equivocaran” y triunfara el postulante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. También llamó la atención la demora de Vázquez en llamar para felicitar al mandatario electo.

Tabáre Vázquez en la toma de mando de Jair Bolsonaro. Foto: AFP

“En lugar de haber “apedreado” a Bolsonaro en campaña tendrían que haberse ocupado de construir una relación, y es lo que tienen que hacer ahora”, dijo el precandidato blanco Jorge Larrañaga a El País.



“La expectativa no es con el presidente Bolsonaro, la expectativa es con el gobierno uruguayo, es el gobierno uruguayo el que tiene que trabajar en función de los intereses nacionales y no en base a relatos ideologizados”, sostuvo.



El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, comentó por su parte que la asunción de Bolsonaro “será algo tremendamente negativo para Brasil y toda América Latina”. “Es la consecuencia de gobiernos que llegaron con una propuesta de izquierda, que no cambiaron las estructuras sociales y además se envolvieron en actos de corrupción que generaron el rechazo de la gente”, opinó.



“Más allá de la voluntad de nuestro gobierno, Bolsonaro apunta al norte, está muy cerca de la visión de Trump, y apunta a Israel. Es difícil prever qué efecto eso pueda tener para Uruguay. No va a ser bueno”, agregó Rubio.



Por su parte, el diputado socialista Roberto Chiazzaro dijo “está capitalizando un voto de descontento en Brasil con el anterior gobierno, invoca una ideología de derecha y claramente reaccionaria”.



El flamante presidente “direcciona la política internacional a los intereses de Estados Unidos y en ese seguimiento de la política del presidente Donald Trump el proceso de integración internacional se desarticulará”, vaticinó el legislador oficialista.