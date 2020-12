Salto: requisaron auto y retiraron libreta a diputado de Cabildo Abierto por espirometría positiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo de madrugada requisaron el auto y le retiraron la libreta de conducir a Rodrigo Albernaz, diputado de Salto por Cabildo Abierto, informó el medio local Quinto Elemento.

Albernaz comentó a La Diaria que fue a la costanera norte tras recibir el llamado de su cuñada. Según su versión, a su cuñada le querían retener la camioneta, que estaba estacionada en una predio privado, y la libreta por una espirometría cuando ella iba caminando y estaba a 300 metros del auto.

"Un procedimiento claramente abusivo, y por eso me llamó mi cuñada, para que fuera a actuar de garantía de lo que estaba pasando (...) Se dejó en evidencia que el procedimiento que le aplicaban a mi cuñada está mal, y la prueba está en que le sacaron la multa y le devolvieron los papeles cuando el dron que filma los procedimientos da cuenta de la versión de ella y del incorrecto proceder de los inspectores, algo que también avala el director general de Tránsito de Salto", indicó.



De acuerdo al relato de Albernaz, tras esta situación los inspectores hicieron una inspección de su vehículo y una espirometría. "Una clara represalia contra mí", afirmó.



El diputado dijo que no se negó al procedimiento y reconoció que la espirometría dio positiva. Aceptó la multa, la retención del auto y también de la libreta.



"Esa noche tomé con mi mujer un whisky y un licor, hay fotos en las redes sociales, y después me fui a dormir, no tenía pensado manejar. Cuando me llaman, cinco horas después, no pensé que haber tomado fuera un problema, si no tampoco hubiera ido en auto a un lugar lleno de inspectores; estuve durmiendo con la boca cerrada después de tomar, tuve mala suerte en la espirometría", comentó.



"Ahora actuaré como cualquier vecino, pagando lo que corresponda; nunca me quejé de ese segundo procedimiento que se usó para tapar el primero", agregó.



Por otra parte, Albernaz también denunció "abuso de poder" contra Robert Olguin, uno de los inspectores. Según el diputado, tiene "algo concreto" contra él.



Albernaz dijo que Olguin realizó publicaciones en redes incitando a la violencia contra él. "Alardea de haberme puesto la multa, y fue él quien empezó a difundir distintas versiones a políticos y a la prensa", manifestó.