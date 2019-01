Salle será candidato: "La forma de luchar contra la corrupción es alcanzar el poder"

El abogado Gustavo Salle anunció su candidatura para las próximas elecciones que tendrán lugar este año. El anuncio fue realizado a través de su cuenta de Twitter y confirmado a El País por Salle.



"La forma de luchar contra la corrupción es -ahora y en función de ese golpe de estado técnico que crea una maquinaria de impunidad y de encubrimiento como es la Fiscalía General- tratando de alcanzar el poder", indicó el abogado, y agregó que su causa "es noble: el país, los niños, el futuro".

Querían una opción contra la CORRUPCIÓN, la politiquería, el colaboracionismo, la alternancia, la demagogia y la mentira. Bien; la tendrán — Dr. Salle Lorier (@sallelorier) 18 de enero de 2019

Salle aseguró que su decisión surgió tras algunas charlas con su madre, quien falleció recientemente. "Hubo una instancia existencial que me hizo un click, y fue la muerte de mi madre", indicó.



El abogado explicó que su candidatura apunta a "un sector del pueblo" que es "aquel que se identifique con una lucha contra la corrupción partidocrática" ya que no tiene ni una corporación ni un banco que lo financie. "Estoy a la intemperie", indicó.



Lo que tampoco tiene es un partido. No quiere lanzar su candidatura bajo el paraguas de ninguno de los existentes y por tanto decidió formar uno propio. Todavía no hay un nombre ni un lema pensado pero son los aspectos más "superfluos y triviales", consideró.

El lunes será la primera reunión con el fin de presentarse oficialmente y comenzar la recolección de firmas para poder fundar el partido y presentarlo ante la Corte Electoral. El total de firmas que deberá recoger es del 0,5% del total de ciudadanos habilitados para votar en la última elección nacional (lo que constituye 1.310 firmas).



Lo que Salle sí tiene claro es quién quiere que sea su compañero de fórmula. "La invitación está cursada a quién ha sido un combatiente aliado y es Enrique Viana", indicó.

El abogado expresó que ya tiene varias ideas y proyectos que liderarán su campaña. "De llegar al poder lo primero que hago es derogar la ley inconstitucional que establece la obligatoriedad de la bancarización", indicó.



Además planea: "Priorizar la educación como elemento para salir del caos", "devolverle al Poder Judicial el poder investigativo que está establecido en el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República y que esta gente se lo arrebató precisamente para no ser investigados", y "luchar contra la ideología de género porque la ideología de género procede la

cleptocorporatocracia (sic) internacional para dividir a los pueblos y así poderlos manejar y manipular", indicó.