Salle al cruce de Talvi: "Sos un topo fraudeamplista"

El candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, salió al cruce del candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi y dijo que es un "topo fraudeamplista" que ingresó al partido para "destruirlo".

"Ernesto: Sos un "topo fraudeamplista" que te metiste en el Partido Colorado para destruirlo y llevar todo su electorado al Fraude Amplio. La maniobra saldrá mal, terminarás beneficiando al partido militarista Cabildo Abierto. Sos un verdadero mamarracho político", escribió Salle en Twitter.

El planteo de Salle se dio tras que Talvi recordó que el ministro de Economía Danilo Astori, había planteado en 2016 la existencia de un exceso de funcionarios públicos. Talvi fue criticado esta semana por reiterar una de las medidas de su programa de gobierno en la que plantea no reponer vacantes debido al exceso de funcionarios que existe.



Al recordar la frase de Astori, Talvi expresó: "La honestidad intelectual no abunda en el FA. No reconoce el fracaso del socialismo real ni la barbarie venezolana. Esa cultura del cinismo exalta más la figura de Astori de llamar a las cosas por su nombre: tenemos un exceso de funcionarios públicos".