Salió el primer jingle del referéndum por la LUC: es del "SÍ" y apela “a la garra celeste”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Faltan 37 días para el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) y hoy se conoció el primer jingle de campaña electoral. El 27 de marzo la ciudadanía deberá definir si está de acuerdo con derogar 135 artículos de la ley colocando la papeleta rosada del "SÍ", o si está en contra del recurso de referéndum pronunciándose con la papeleta celeste del "NO".

Desde la mañana varios autos con altoparlantes recorren Montevideo con el jingle de los promotores de la papeleta rosada.



El comando, que tiene como jefe de campaña publicitaria a Esteban Valenti, sacó a la calle el jingle apelando “a la garra celeste” y con frases alusivas al triunfo de la selección uruguaya de fútbol, como: “Aunque cueste lo que cueste”.



La letra del jingle del "SÍ" remarca que “la LUC no es Uruguay”, y es la primera de una serie de piezas que lanzará la coordinadora integrada por dirigentes del Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones.

“Orgullosos del amor y la bandera. Ese campo de colonos que sembrar. De que los duelos de lo nuestro sea la gente. Eso es hoy lo que se juega de verdad. Orgullosos de nuestra democracia. De valores más uruguayos que el sol. No dejemos que lo importante se venda. No somos ley de la selva, somos sí a la educación”, dice en el comienzo.



En el estribillo remarca el pedido por el voto del "SÍ": “Digo sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la LUC no es Uruguay. Digo sí más allá de ideologías al que estudia y al que tira lo tenemos que apoyar. Digo sí y, aunque cueste lo que cueste, sacar la garra celeste para defender lo que soy. Digo sí porque este país se siente, en vez de diente por diente, corazón por corazón”.



Escuche en el audio el jingle del voto rosado por el "SÍ":