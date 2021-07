Salinas comparó las muertes por COVID-19 con las 38.000 generadas por el tabaco durante el FA: “¿Alguien cobró esa cuenta?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debate sobre si existieron o no las “muertes evitables” durante la pandemia del coronavirus copó buena parte de la interpelación que el Frente Amplio llevó adelante ayer a los ministros Daniel Salinas (Salud) y Azucena Arbeleche (Economía), y que se extendió hasta las cuatro de la mañana de hoy.

Luego de que la coalición de izquierda insistiera a lo largo de las 18 horas con que el gobierno equivocó la política sanitaria al no haber podido evitar el 50% de los 5.700 fallecimientos por coronavirus, Salinas pidió la palabra para “reflexionar brevemente” sobre el tema y establecer una comparación con la política antitabaco que llevó adelante el expresidente Tabaré Vázquez en su primera presidencia (2005-2010).



Ya se lo notaba cansado –algo que él mismo reconoció–, con un hablar pausado que contrastó con sus primeras intervenciones. Y lo hizo también lejos de la energía con la que, en la tarde y en rueda de prensa, había dicho que no era “de recibo” hablar de muertes evitables, pese a que según estudios en su poder hay un 15% de la mortalidad registrada que se podría vincular a la movilidad ciudadana.

Entonces habló de las dificultades del gobierno –de cualquier gobierno democrático– para incidir en la conducta de la gente, y puso como ejemplo que la “política exitosa” contra el tabaquismo de Vázquez tampoco prohibió el consumo de cigarrillos.



“Implicó que se pasara a tener de un 32% de fumadores a un 20% en el país, y eso habla de lo difícil que es el cambio comportamental, porque si bien eso disminuyó algunas afecciones, no logró suprimir ese hábito comportamental”, dijo Salinas. “Es decir, que por más que existan impuestos y demás, el gobierno no prohibió el tabaco”. Y repitió: “El gobierno no prohibió el tabaco. Podría haber dicho ‘no vendemos más tabaco y nos quedamos con 0% de fumadores’, por ejemplo”.

En un “paralelismo” con el pedido de la oposición de que el gobierno sea más restrictivo con la movilidad para bajar los casos que luego producen muertes, Salinas se refirió a las “38 mil muertes” que se generaron por “ataques cerebrovasculares” vinculados al consumo de tabaco durante las administraciones frenteamplistas, y se preguntó si podrían considerarse fallecimientos evitables.



“Podemos hablar de muertes evitables en el sentido de qué se hizo durante los 15 años del Frente Amplio para evitar desde el punto de vista asistencial” ya que en política sanitaria, explicó, es tan importante lo preventivo como lo asistencial. “Estamos hablando de que en lo preventivo no se hizo ninguna medida específica de peso, y entonces en 15 años se colectaron 38 mil muertes por ataques cerebrovasculares, ¿y fueron evitables? ¿Alguien cobró esa cuenta?”, se preguntó el ministro, que agregó: “Entonces, en ese sentido trazo un paralelismo, pero no porque crea que estoy bien, sino simplemente para establecer la importancia que tienen los dos ejes sobre el tema de lo evitable; está en lo comportamental, en las medidas que se toman, está en la prevención y está en lo asistencial”.



Como conclusión, Salinas aseguró que el gobierno “quizás” no haya hecho “el mejor de los trabajos” en la contención de la pandemia, pero que sí se realizó el “mejor esfuerzo para lograr resultados que a veces de pronto no acompañan, porque hay variables biológicas que juegan su papel”.