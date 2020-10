Salinas: "Como ciudadano les pido una vez más que extremen las medidas de protección"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Como ciudadano les pido una vez más que extremen las medidas de protección" contra el coronavirus, dijo el ministro de Salud Pública Daniel Salinas a través de sus redes sociales en el marco de la realización de diversas actividades por el Día del Patrimonio y tras darse ayer una fuerte suba de casos nuevos. Este sábado al mediodía ya se han detectado 15 casos nuevos, según datos del Ministerio de Salud Pública.

"Este fin de semana 3 y 4 de octubre se celebra el Día del Patrimonio homenajeando en la figura del Dr. Manuel Quintela a la salud como patrimonio intangible a preservar", publicó en sus redes sociales Salinas. Y agregó: "Distanciamiento físico sostenido, higiene (alcohol en gel) y uso riguroso de la mascarilla facial. Respetar los aforos y las indicaciones de las personas que ordenan la actividad, son puntos importantes para intentar mantenernos en la actual situación epidemiológica".

Distanciamiento físico sostenido, higiene (alcohol en gel) y uso riguroso de la mascarilla facial. Respetar los aforos y las indicaciones de las personas que ordenan la actividad, son puntos importantes para intentar mantenernos en la actual situación epidemiologica. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) October 3, 2020

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó ayer 36 casos positivos, lo que igualó el mayor pico de casos diarios desde marzo aunque en ese entonces el volumen de test era muy inferior y la mayor parte de las actividades estaban cerradas. De los 36 casos positivos de ayer 23 se dieron en Montevideo (18 relacionados con un festejo en una cooperativa de viviendas), seis en Rivera, tres en Soriano, uno en Cerro Largo, uno en Colonia, uno en Lavalleja y otro en Rocha. Pero, el Sinae aclaró en su parte oficial que “de los 36 casos nuevos, 25 provienen de contactos con casos confirmados y dos son ciudadanos extranjeros”.

Salinas habló este mediodía en Sábado Sarandí y dijo que "hoy a esta hora ya vamos 15 por lo que hoy vamos a estar cómodamente arriba de 15 y no sé si no vamos a llegar a 36". Acotó que "no se puede ser concluyente" de que esto ocurre por la Marcha de la Diversidad, pero planteó: "Hemos aflojado las marcas y hemos tenido una falsa sensación de seguridad con la realización de todos estos eventos".

"Si íbamos bien hasta ahora es porque hicimos las cosas como se debían, hay resultados porque se cumplieron determinados protocolos y se hicieron aperturas que conducían a un fin", dijo y enumeró las diferentes reanudaciones de actividades.

El ministro se refirió a las elecciones y dijo: "En el caso de las elecciones hubo un protocolo muy bien hecho, muy trabajado, hubo un acatamiento excelente pero después los festejos posteriores, no en Montevideo donde se llamó a la calma, pero en el Interior vimos videos que nos han llegado que no fueron el mejor ejemplo".

"Una cosa es hacer lo necesario, ir a trabajar o a una casa a descansar o a un restaurante con protocolo y otra cosa es abusar de ese status sanitario porque esto es como un switch es un cambio que rápidamente se tiene una situación controlada a una compleja", insistió Salinas y llamó a ver lo que ocurre en distintos países del mundo.

Salinas dijo que Uruguay tiene seis casos activos cada 100.000 habitantes y es por lejos la cifra más baja en la región: Chile tiene 74 casos cada 100.000 habitantes, Paraguay tiene 94, Brasil tiene 237 y Argentina 321.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 242.136 tests y se han registrado 2097 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total 1824 ya se recuperaron y 48 fallecieron.