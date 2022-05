En vivo: Salinas y Cipriani comparecen en Diputados ante convocatoria del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobre las 10:30 comenzó la convocatoria al titular de Salud Pública, Daniel Salinas, y al presidente de la ASSE, Leonardo Cipriani, que activó el Frente Amplio para conocer más de los planes del Ministerio de Salud Pública una vez finalizada la emergencia sanitaria y la falta de medicamentos en los centros de ASSE.

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Etcheverry comenzó el llamado a sala con una serie de preguntas que apuntan a la gestión de su cartera y ASSE.

Entre otras, la legisladora del Frente Amplio cuestiona a la gestión del ministro y del prestador estatal de salud por la respuestas "parciales" a varios pedidos de informes, y permitir relaciones "familiares" en "direcciones departamentales de Salud" y en "cargos de direcciones en unidades ejecutoras de ASSE".

El ministro Salinas, con un tapaboca puesto, destacó que los "cuatro nortes" de su cartera son "alcanzar la mejora en la situación de salud de la población", así como "disminuir las desigualdades en la salud", "mejorar la calidad de los procesos asistenciales de salud" y "generar las condiciones para que las personas tengan una experiencia positiva en la atención de salud".

El ministro dijo en sala que la variante BA.2 —subvariante de ómicron— "en este momento ya tomó el 35% de las muestras de acuerdo al último análisis de secuenciación genómica". Esto lo tradujo en que "cambió de la variante BA.1 a ser la BA.2 la que está creciendo en cuanto a la cantidad de casos diagnosticados".



Por otro lado, el ministro dijo que se han vacunado 99.000 personas contra la gripe desde el 2 de mayo, fecha que se activó la campaña de inmunización, que valoró como una "cantidad significativa". Solo en los residenciales, —conocidos como Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem)—, se administraron hasta el momento unas 9.400 dosis antigripales. Se aplicaron vacunas antigripales en la "totalidad" de establecimientos de Montevideo (547).



Las 23 preguntas del Frente Amplio

Preguntas para el ministro Salinas



Sobre la rectoría en la política de Salud Pública



1. Podría el Sr. Ministro explicar brevemente cuál es el contralor de las decisiones que se adoptan en ASSE? ¿Cómo, quién, quiénes y en qué oportunidades analizan y controlan, desde el Ministerio, las decisiones adoptadas por el Directorio de ASSE?



2. ¿Usted ha dispuesto procedimientos de contralor de la gestión de ASSE?

Respecto a ASSE



3. Sobre la movilidad del personal en ejercicio de funciones de conducción dentro de ASSE ¿Qué se evalúa a la hora de las designaciones?



4. La movilidad permanente en las funciones de conducción, las diversas desprolijidades en muchas de las designaciones, ¿lo considera como un componente de la profesionalización de la gestión a la que Ud. se comprometió al momento de asumir? ¿Está al tanto de estas situaciones que demuestran cierta improvisación y falta de criterio en la gestión?



5. ¿Está en conocimiento de contrataciones de personas con vínculos familiares entre sí en funciones de conducción? ¿Ud. cree que esto es saludable para el sistema?



6. Sabe el Sr. Ministro con precisión ¿con cuántos usuarios cuenta ASSE? ¿Cuál es la base de datos que utiliza a tal fin?



7. ¿Cuántas comisiones de seguridad del paciente cuenta ASSE? ¿Particularmente la comisión de seguridad del paciente intervino y presentó informe en el triste caso de Rivera? Si ya presentó el informe ¿De qué fecha es el mismo y cuál es su contenido?



Gestión de los medicamentos en ASSE



8. Sobre el compromiso realizado para el mecanismo de compras centralizadas de medicamentos para fines de 2021.¿Por qué a la fecha ese anuncio no se cumplió? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la entrega del medicamento y el costo que se paga por los mismos?



9. ¿Cuál es la razón para utilizar sistemáticamente el mecanismo de compras por cada unidad ejecutora?



10. Sobre la falta de medicamentos ¿Sr. Ministro, ud. ordenó inspecciones u otros procedimientos a los efectos de identificar la dimensión del problema, sus causas y sus efectos en los usuarios? En caso afirmativo, ¿cuántas inspecciones se realizaron? - ¿dónde se realizaron? - ¿quiénes las realizaron?



11. ¿La Dirección General de Fiscalización intervino en términos generales o las Direcciones Departamentales intervinieron en esta problemática para buscar una solución?



12. La falta de medicamentos en ASSE ¿se repite en algún otro de los prestadores públicos o en el sector privado?



13. ¿Cómo se hace el seguimiento, evaluación y contralor de esta prestación en los dos sectores?



14. ¿Se financió la compra de medicamentos con el Fondo COVID? De ser afirmativo y considerando que cesó la emergencia sanitaria, ¿Cómo se financiará la compra de esos medicamentos sin contar con este recurso?



15. ¿Cómo se financiarán las contrataciones futuras de recursos humanos que financió ¿el fondo COVID y son necesarios para mantener tales recursos?



16. ¿Cuál fue el gasto total de medicamentos durante el año 2021?



Sobre la política general de salud



17. El SNIS tiene componentes de complementariedad y racionalización de recursos que ud. ha enfatizado en varias oportunidades. En ese sentido, las unidades de CTI comprometidas por el presidente de ASSE en los distintos departamentos, ¿están enmarcados dentro de un plan estratégico que responda a esta premisa?



18. De acuerdo a lo que usted informara públicamente de la asignación de veedores al CASMU y la Asoc. Española y en virtud de los informes de los mismos ¿Qué medidas o procedimientos de contralor y/o corrección adicionales se definieron por parte del Ministerio?



19. ¿Este mecanismo de los veedores, se implementa o piensa implementar en alguna otra institución?



20. En el caso de Casa de Galicia: - ¿Cuántos trabajadores del total de los comprendidos en el artículo 4 y de los comprendidos en el artículo 5 de la Ley 20.022 han ingresado efectivamente a cumplir funciones en los prestadores de salud habilitados? -¿Cuántos restan en la base de datos confeccionada a tales efectos? -¿Cuál es el mecanismo de control utilizado por el Ministerio para garantizar que los prestadores habilitados por la Ley, contraten de dicha base de datos y no por fuera de ella?



21, ¿Qué acciones prevé ante el incumplimiento de los prestadores a que refiere la ley 20.022, respecto a las obligaciones asumidas con los socios, con los trabajadores médicos y con los no médicos?



22. Dado que el llamado para la enajenación de los bienes de Casa de Galicia fue declarado desierto y se piensa realizar un nuevo llamado con una base menor, ¿ASSE tiene previsto realizar nuevas gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener los fondos necesarios para la compra?



Sobre la participación social



23. ¿El MSP tiene definido un plan o conjunto de acciones para fortalecer la participación de usuarios en los diversos ámbitos territoriales?