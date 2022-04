Salgado pide que aumentos "no se trasladen a precios" porque sería "trampa al solitario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Salgado, presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay y de la empresa Cutcsa, respaldó este jueves el plan anunciado por el gobierno para aumentar el poder adquisitivo y dijo que "cada uno en su sector (...) debería manejarlo con sus propios trabajadores y debería de poner una primera condición: esto que no se traslade a precios, porque sino nos estamos haciendo la trampa al solitario y al final después es peor".

"Deberíamos de tener todas las partes: trabajadores, empresas, nadie afuera... Poder Ejecutivo, Intendencia en este caso que incide fuertemente, a ver si podemos tener la memoria corta de actuar como actuamos en estos dos años", destacó Salgado esta mañana en diálogo con Informativo Sarandí (690 AM).

Consultado sobre si el transporte va a adelantar el incremento salarial para evitar pérdida de poder adquisitivo, dijo: "El concepto va en la misma línea de lo que nosotros estábamos trabajando. Tenemos claro que hay que recuperar lo perdido, ahora el cómo y eso no puede después trasladárselo a las tarifas porque estaría atentando contra las fuentes de trabajo, con la propia empresa porque el mercado va a caer".



"Hay que ver la gente que sube en Santa Catalina, en Cerro Norte, en Gruta de Lourdes, que en definitiva si subimos ese precio (boleto) terminan decidiendo usar la bicicleta", subrayó.



Respecto al valor del boleto, enfatizó: "Debe ser el único producto que aumentó $3 en cinco años, pero no es magia". Sostuvo que el valor del dólar "se mantuvo planchado" y los convenios "se ha manejado en estos últimos dos años con muchísima responsabilidad.



"Hoy el boleto para el pasajero frecuente cuesta $36, con un aumento de tres pesos ahora. En marzo de 2017 el boleto costaba $33. Si vamos al precio de hoy, en cinco años, este producto solamente aumentó $3. ¿Por qué? No es porque hay magia, es porque todas las partes trabajamos en mantener estabilidad en ese precio", manifestó.



Además, se refirió a la "estabilidad fundamental que la mantuvo el fideicomiso del gasoil", y subrayó: "Tiene que quedar absolutamente claro, es el segundo rubro en incidencia en los costos de una empresa de transporte, pero el gasoil desde que surge esto no incidió en ningún aumento del boleto, como no incidió ahora. Como no incide si el día de mañana llegara a bajar el precio del gasoil. Se le dio esa estabilidad".



Salgado también graficó la pérdida del sector en pandemia respecto a la crisis del 2002. Contó que en el segundo semestre de 2002 el transporte urbano perdió unos 20 millones de boletos, y lanzó: "¿Saben cuánto se perdió si comparamos el mercado antes de marzo de 2020 con respecto al que está hoy? 100 millones de boletos". Respecto a las expectativas de este año, planteó que si no ocurre nada más desde el punto de vista sanitario "el nuevo 100% del mercado va a ser el 80% que había en aquél momento (previo a la pandemia)" de acuerdo a sus estudios.