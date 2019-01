Ruralistas insisten en que son apartidarios

Para evitar lo acontecido hace un año cuando muchas personas a causa de los atascos quedaron sin llegar, se habilitarán campamentos en el predio días antes de lacto. El ícono de la concentración del movimiento será la bandera uruguaya.

Ayer las instituciones convocantes realizaron una reunión de planificación en la Sociedad Rural de Durazno en la que participó una decena de delegados. Se definió que habrá pocos oradores (el año pasado fueron cuatro).

Se invitará públicamente a participar a todos los actores del sector político, candidatos y precandidatos para que conozcan de primera mano los objetivos y reivindicaciones de las organizaciones que convocarán, dijo el dirigente Marcelo Nougué.

El movimiento entiende que la situación del agro y de otros sectores económicos se deterioró en el último año. "Las medidas que tomó el gobierno en su momento, muy difundidas, muy expuestas son absolutamente irrisorias, insuficientes y lamentablemente todo lo que nosotros advertíamos el 23 de enero pasado, se cumplió y con creces, dijo a El País, Alvaro Rivas integrante de "Un solo Uruguay" por Durazno. "De a poco la gente pensamos que se da cuenta que los reclamos son genuinos y que provienen de motivaciones genuinas. Ha quedado demostrado en primer lugar que no respondía a motivaciones ideológicas, en segundo lugar que no iba a derivar, como no lo ha hecho, en ningún partido político, en tercer lugar que los integrantes del movimiento no iban ni buscaban participar en actividad política. Lo definimos como un movimiento social y como tal es un fenómeno muy llamativo que haya durado un año, y siga en pie y siga organizándose como para hacer una convocatoria como la del próximo 23", sostuvo.