"Ruptura de cadena de pagos en este país no va a haber", aseguró Astori

“Aliviar las obligaciones financieras es fundamental para continuar con la producción agropecuaria”, dijo esta mañana el ministro de Economía, Danilo Astori, esta mañana en declaraciones a la prensa.



Según informa Presidencia de la República, el ministro explicó que desde la cartera que representa están analizando generar herramientas financieras para los sectores que enfrentan dificultades productivas y que además resultaron afectados por la sequía: “El gobierno es consciente de que aliviar las obligaciones financieras es fundamental para poder seguir produciendo en condiciones normales”, dijo.



Y agregó que el Banco de la República (BROU) elaboró una cantidad de propuestas que le hará llegar a las instituciones representativas agropecuarias.



Astori también señaló que se analizará cada área de producción. Y además del diferimiento de plazos, que estará entre las soluciones a proponer, también puede haber un reforzamiento de líneas de crédito.



El jerarca sostuvo además que el gobierno no puede imponer conductas a bancos privados: “Somos el sector público y en nuestra órbita se trabaja con el BROU (...) Tengo la esperanza de que también por ese lado pueda venir una actitud coherente a la ayuda que dará el BROU”.

Como informara El País en su edición del domingo, los integrantes del movimiento "Un Solo Uruguay" advirtieron que de no encontrar una solución a los problemas del sector, que se corre el riesgo de que "en un mes o dos" se produzca una "ruptura absoluta de la cadena de pagos".

A ésto, el ministro dijo esta mañana que "estamos muy lejos de que pueda ocurrir. Precisamente porque tenemos niveles de morosidad muy pequeños, no son para nada significativos con respecto de otras situaciones que ha tenido el país. Ruptura de cadena de pagos en este país no va a haber, estoy absolutamente seguro”.



“Sobre todo, no va a haber, porque, además, hay un sistema financiero y una institución fundamental como el Banco de la República, que va a buscar condiciones para no llegar a una situación de ese tipo”, agregó.