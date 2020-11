Para Rubio la Policía "no puede disolver" aglomeraciones y comparó operativos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Enrique Rubio, quien interpelará al ministro del interior Jorge Larrañaga, señaló que la Policía "no puede disolver" reuniones donde se aglomeren personas y puedan generar un contagio de coronavirus.

"El tema a resolver, y que si no va a tener una derivación muy importante, es qué se hace en las situaciones en las cuales hay aglomeraciones de personas. Hasta ahora hemos examinado los marcos legales y demás y el Ministerio del Interior puede exhortar y si esto no tiene una respuesta positiva tiene que pasar a Fiscalía", explicó en el programa radial "Doble Click" (radio Del Sol).

El senador fue consultado sobre el accionar policial desarrollado este fin de semana en una plaza en Rocha y remarcó que "hacer un despliegue medio impresionante en una localidad del interior ya por sí mismo puede provocar reacciones como ha sucedido en otras circunstancias".



"No queremos que por la ambigüedad de los marcos operativos o de los procedimientos o protocolos termine en un enfrentamiento entre la Policía y los jóvenes de nuestros país (...) En algunos casos hay enormes aglomeraciones donde no hay prácticamente ningún tipo de exhortación como sucedió este fin de semana y hay todo tipo de documentación, como pasó en Punta del Este, por ejemplo", indicó.

"La información que hemos recibido es que en algunos casos, en los últimos días, se apeló a procedimientos en los que se hizo un despliegue muy importante, que terminaron con incidentes. En otros casos no hubo ningún tipo de procedimiento con aglomeración de personas", agregó.

"Si no se adoptan pautas que sean muy claras puede derivar en enfrentamientos que sean indeseables y terminen en un incidente que dispare en un problema mayor", agregó.

Sobre la interpelación a Larrañaga, el senador dijo que el objetivo es conocer "cuál va a ser la actitud del ministro a lo largo del período".



Según Rubio, Larrañaga "le atribuye todos los males de seguridad a lo que hizo la oposición y cuando recibe preguntas reacciona enojado". Además, le recordó que "la campaña ya terminó".



"El ministro del Interior tiene que tener una actitud que no sea partidaria. Tiene que buscar acuerdo y buen diálogo", puntualizó.



El 20 de noviembre se votará una moción para interpelar a Larrañaga, según dijeron a El País fuentes de la bancada. Tras esto se deberá citar al ministro, por lo cual se calcula que la instancia tendrá lugar dos semanas después. La interpelación a Larrañaga tendrá "varios componentes". Uno de ellos será la destitución del exjefe de Policía, Erode Ruiz, luego de que se reuniera con el exdirector de Seguridad y Convivencia en gobiernos del FA, Gustavo Leal. A eso se sumará el incidente que tuvo lugar en la Plaza Seregni, cuando la Policía detuvo a un grupo de personas que no respetaban el distanciamiento social recomendado por el Ministerio de Salud Pública para no aglomerarse. Desde el FA se denunció la represión por parte de la Policía, aunque esto fue negado por el ministerio.