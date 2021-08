Rubio: si el FA "no hace una autocrítica en profundidad no va a convencer a la ciudadanía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Enrique Rubio habló este lunes de la autocrítica "profunda" que tiene que hacer el Frente Amplio, en un proceso de renovación de liderazgos que vive la fuerza política.

"Si no hace una autocrítica en profundidad (el Frente Amplio) no va a convencer a la ciudadanía", dijo al ser consultado en Informativo Carve sobre si las chances futuras de la fuerza política de izquierda.



"La única manera de convencer a la ciudadanía, si esta demanda una alternativa porque queda desconforme en materia de pobreza, trabajo, etcétera con el gobierno actual, es si uno presenta no más de lo mismo, sino la agenda pendiente", remarcó.



Rubio considera que la principal fuerza opositora debe "repensar" su programa político, identificar los "errores de gestión", y "examinar rigurosamente las políticas públicas". Sobre el último punto, aseguró que "el 80% de las políticas públicas estuvieron bien pero hubo errores en algunas".



"Hay que hacer nuevos desarrollos políticos, pero al mismo tiempo hay que pensar más el mundo en el que estamos", dijo. Señaló que en el interior del país "perdieron mucha base", por lo que se está en el "esfuerzo de recuperación", y destacó el nombramiento de María Jossé Rodríguez Yemini, quien es desde el sábado la coordinadora de Frente Amplio junto a Ricardo Ehrlich.



Sobre la reforma del Estado, Rubio consideró que "en muchos lugares se hizo y en otros no" durante la administración del Frente Amplio. Consideró que en Enseñanza Secundaria "hay una agenda pendiente" y un "déficit de política pública". "Hicimos mucho para abajo y mucho para arriba, con la UTEC, la descentralización universitaria, pero no pudimos resolver el ciclo básico de la enseñanza media", aseguró.



Consultado sobre errores de conducción del Frente Amplio, dijo que "en materia de orientaciones de política, hubo un déficit en relación a sectores del agro", porque "no se entendió que el cambio en materia de forestación iba a ser de un impacto muy grande cuando se terminara de producir".



Otro aspecto de autocrítica que nombró fueron los asentamientos. "Invertimos mucho pero queda enormemente. Es un problema de Estado".



Sobre las inversiones que desarrolló Ancap durante los gobiernos del Frente Amplio, que luego debió ser asistida por el Estado, señaló: "Hubo un error de planificación financiera, porque si se hace todo junto eso provoca las consecuencias que provocó, más allá de otros temas".