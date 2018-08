"Rossi debería estar dentro de los candidatos del Frente"

Considera que a pesar de las críticas, el Frente Amplio no pagará costos políticos por el caso del exvicepresidente Raúl Sendic y piensa que “el cuarto gobierno no está ganado”, por eso su planteo es recorrer el país con todos los precandidatos. En tanto, reconoció que en el pasado se generaron “momentos de discusiones muy embromadas” en la interna, pero ahora es necesario “cerrar filas”.

—¿Qué opinión tiene de los posibles precandidatos presidenciales que se manejan en la interna del Frente Amplio?—Creo que hay que dar una discusión más en serio y pienso que el Frente Amplio tiene que tratar de visualizar generaciones más jóvenes. Me hubiera gustado que se profundizara la idea de darle oportunidades a los jóvenes. Hoy tenemos planteado arriba de la mesa un conjunto de compañeros como candidatos a la Presidencia. Se habla de Óscar Andrade, de Daniel Martínez, de Carolina Cosse, de Ernesto Murro y de José Mujica. Son todos excelentes compañeros aunque hay algunos jugadores que están faltando en ese escenario y uno de ellos es el ministro de Transporte Víctor Rossi. Es un muy buen gestor, es pragmático y ha hecho un montón de cosas en materia de infraestructura.

—¿A qué cosas se refiere?

—Es claro que todas las rutas nacionales están muchísimo mejor que antes. Ya nadie habla de la ruta 30 por ejemplo, porque existió un compromiso del gobierno. Se trabajó y ya no es un tema que esté arriba de la mesa. Todo lo que tiene que ver con el manejo de la zona portuaria, donde hay un conjunto de intereses, de empresas, la gestión del ministro ha dejado muy bien posicionado al Uruguay. Por eso creo que todos los compañeros que hoy están propuestos como candidatos tienen que salir a jugar y todos tenemos que tener un contacto directo con la ciudadanía.

—¿Rossi dio un giro en lo que había sido la gestión anterior del Frente en el ministerio?

—Cuando arrancó había un montón de cosas inconclusas y él le ha puesto una impronta bien importante. He tenido la oportunidad de recorrer el país en lugar donde la gente le reclamaba un montón de cosas y después, volvió para hacer el corte de cinta de lo que se le reclamaba. También ha hecho un esfuerzo importante para que el ferrocarril funcione en el Uruguay.

—¿Está proponiendo que Rossi sea candidato?

—Lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo con todos los compañeros que se están planteando hoy como precandidatos y estoy diciendo que dentro de esos candidatos también me gustaría que estuviese el ministro Rossi jugando el partido. Debería estar dentro de los candidatos.

—Habló de un candidato joven, pero está proponiendo a alguien que tiene 75 años como lo es Rossi.

—Es verdad. El Frente tendría que haber profundizado el trabajo de dar posibilidades a los jóvenes. Lo cierto es que hoy los nombres que están arriba de la mesa no van en esa dirección. Porque cuando hablo de joven me refiero a personas de 35 o 40 años. Los candidatos que tenemos hoy encima de la mesa hay que darles el respaldo para que salgan a jugar. Y Rossi a mi entender es un jugador con una muy buena gestión y podría correr esa carrera.

—¿Le llegó a plantear al ministro la posibilidad de que sea candidato?

—No lo hablé con él. Pero es mi opinión. No sé qué piensa él sobre esto.

—¿Cuándo fijará posición la Lista 711 como sector?

—Estamos con la idea como sector político que es importante definir el programa y una vez que lo hagamos, optar por cuál es el mejor compañero para llevarlo adelante. Somos sabedores y conscientes de que los candidatos importan. Pero queremos avanzar primero en lo programático. Lo que estoy haciendo es agregando un nombre más para que se tenga en cuenta, pero como sector primero veremos el programa.

—¿El exvicepresidente Raúl Sendic piensa seguir encabezando la lista al Senado de la 711?

—Es una definición ya tomada desde hace algún tiempo. Raúl va a encabezar la lista. Eso es lo resuelto.

—¿Cómo observa esta movida que hay dentro del Frente Amplio para que no pueda presentarse como candidato al Senado?

—El Frente Amplio no tiene ganado el cuarto gobierno. Necesita de todos los compañeros en este contacto con la gente y en explicar las propuestas. Está lleno de ejemplos no solo en el país, sino en la región, de que no alcanza mostrar una gestión, sino que junto con eso hay que hacer un trabajo político y ganarse el corazón de la gente y para eso necesitamos a todos. Creo que lo necesario es cerrar filas para tratar de salir a trabajar con la gente.

—¿Por qué sostiene que el Frente no tiene asegurado el cuarto gobierno?

—A los frenteamplistas no les gusta tener una fuerza política donde anden todos peleados y tenemos que ser conscientes de eso.

—¿Ahora están todos peleados en el Frente?

—Hemos tenido momentos de discusiones muy embromadas en el transcurso de estos años y de toda la etapa que hemos vivido y lo planteo desde la óptica de mi sector. Entiendo que ahora es necesario cerrar filas, salir a recorrer, a contarlas cosas que hemos hecho y a hacer un planteo claro de las cosas que todavía nos quedan por hacer.

—¿El Frente pagará un costo político por el caso Sendic?

—Eso es un tema que lo va a definir la gente. Pienso que no habrá costo político ninguno.

—¿Por qué?

—Por el cariño que la gente le demuestra a Raúl. Es impresionante.