Rosa María Payá agradeció a Lacalle Pou su “apoyo a la demanda de libertad y soberanía del pueblo cubano”

Rosa María Payá, activista cubana que preside la organización Cuba Decide, se reunió este lunes de tarde en Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou. A la salida del encuentro, en rueda de prensa, le agradeció al mandatario "su claridad y sinceridad en apoyo a la demanda de libertad y soberanía del pueblo cubano".

"A los uruguayos les pedimos que escuchen al pueblo cubano. Sé que es muy difícil en medio de la propaganda del régimen, en medio de todas las mentiras que se ha estado vendiendo de la supuesta revolución cubana hace 62 años. Es un pueblo que sufre y que está tomando el mayor riesgo posible, que es la propia vida, por recuperar la soberanía y la libertad", destacó la reconocida opositora cubana, hija de Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, que murió en 2012 en un confuso accidente de tránsito.



"Es un momento de grandes esperanzas y de grandes peligros para el pueblo cubano. Hay más de 525 presos políticos después de las manifestaciones masivas del 11 de julio", dijo sobre la situación actual, y contó que el régimen castrista "ha amenazado con más represión y más militarización" de cara a una nueva movilización prevista para noviembre.



"Necesitamos del apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, especialmente de nuestros hermanos de América Latina", destacó la activista apuntando contra el gobierno de Miguel Díaz Canel, al que calificó de "títere de los militares cubanos".



Consultada sobre si los gobiernos que hacen planteos contra el gobierno de Cuba deberían tener relaciones diplomáticas con la isla, respondió que es una "decisión soberana de cada uno de los gobiernos de la región". "Ahora, el régimen cubano es ilegítimo, el pueblo no ha elegido y lo que está pidiendo es la posibilidad de participar democráticamente, en las urnas (...) lo que pedimos de los gobiernos de la región es que apoyen a ese pueblo a recuperar su soberanía", agregó.



Payá había respaldado públicamente a fines de agosto la definición del gobierno uruguayo de cortar el contrato del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y Cuba, a través del cual médicos de la isla prestan servicios en el país.



"Nosotros reconocemos en la figura del presidente Lacalle Pou no solamente un referente de esa democracia moderna que queremos ver en las América y en Cuba, sino también la solidaridad, honestidad y claridad con la que por ejemplo le habló al títere de los Castro en la cumbre de la Celac", destacó Payá en entrevista con El País.

El contundente mensaje de Lacalle Pou en la cumbre de la Celac, en México, recorrió el mundo. “Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, que no se respeta la separación de poderes. Cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas. Cuando se encarcela a opositores. Cuando no se respetan los derechos humanos… Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo el presidente uruguayo el 18 de setiembre.



En tanto, se generó un entredicho con Díaz Canel en aquella oportunidad. Este expresó que al acusar de Cuba de dictadura, Lacalle Pou mostraba “desconocimiento de la realidad”. “Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas y modificar el proceso penal; en realidad un paquetazo neoliberal”, lanzó Díaz Canel en referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC).



No obstante, Lacalle Pou pidió la palabra y retrucó: “El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi Nación, que no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas y tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, dijo.



Además, Lacalle Pou citó la canción de resistencia cubana “Patria y Vida”. “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si Cuba es de toda mi gente”.