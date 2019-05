Rodrigo Goñi denunció amenazas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi denunció ayer en la Cámara de Representantes haber sido víctima de amenazas de parte del diputado del Espacio 609 Óscar Groba.

“Fuimos objeto de insultos, de amenazas. Es lo que va a quedar como precedente si estos hechos ocurridos gravísimos no se condenan. Las amenazas graves de las que fuimos objeto fueron antes de hacer uso de la palabra, por lo que se crea un precedente muy grave”, afirmó Goñi. Sin nombrar directamente a nadie, Goñi dijo que entre los que insultaban -mientras se votaba la renuncia de Daniel Placeres a la banca- estaba un se-nador.

Ayer, Goñi planteó una “cuestión de fueros” porque durante la sesión de la Cámara el diputado Óscar Groba (Espacio 609) le pidió hablar con él. “Le contesté que no quería hablar y me insistió dos o tres veces. Ante mi respuesta negativa empezó a decirme en voz fuerte que me estaba investigando, que quería que yo supiera eso. Ante esto le contesté investigue, no me importa”, señaló el nacionalista. A lo que insistió: “No me voy a dejar intimidar”.

El Frente Amplio votó negativo, por lo que la misma quedó descartada. La coordinadora Susana Pereyra (MPP) rechazó la existencia de tal amenaza denunciada. “En un acto de lealtad política, Groba le dijo que lo estaba investigando”, afirmó.