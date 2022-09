Ante roces internos, García cree que la Coalición debe “bajar la pelota al piso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, fue consultado este jueves por las fricciones que ha habido en los últimos días dentro de la Coalición de Gobierno. "Tenemos que bajar la pelota al piso", dijo en rueda de prensa.

"Los dirigentes políticos no podemos dividir lo que la gente unió en las urnas", agregó el dirigente nacionalista, y enfatizó: "Todos los que integramos la coalición sabemos que afuera de la coalición no tenemos buena suerte".



García reflexionó en que este instrumento político (la coalición) "es tan eficaz" que ha hecho frente a una pandemia, elaborar un presupuesto y defender la Ley de Urgente Consideración, pero no deja de ser " un instrumento político nuevo, moderno".



Volviendo a las metáforas futbolísticas, expresó: "Tenemos que hacer un poco más de vestuario. Hablar más, tomarnos un tiempo. En la medida que en este instrumento avance, los nuevos matices que pueda haber se van a ir solucionando".

El ministro de Defensa quiso enfatizar que la Coalición tiene un proceso interno "de debate democrático", y eso se ha demostrado con el respaldo a la reforma educativa y al proyecto de reforma previsional, con "matices".