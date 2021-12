Silva sobre reforma educativa: "No basta con hacer lindos discursos o generar falsos relatos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), dijo este lunes en entrevista con Informativo Carve que con respecto a la reforma educativa “no basta con hacer lindos discursos o generar falsos relatos, como algunos actores lo hacen”. Sostuvo que hay personas que defienden el statu quo y dicen “que no se puede tocar nada”, ante lo cual respondió que “los resultados que tiene la educación son muy malos” y hay que trabajar para cambiarlos.

“El país no puede permitir que pase otro período de gobierno sin que haya cambios en la educación”, enfatizó el jerarca. En este sentido, dijo que en 2022 hay que “poner el pie en el acelerador” y “tomar decisiones para que la educación tenga una efectiva transformación”.



A su vez, Silva señaló que hay que “despejar” las cosas que dividen en el proyecto de la reforma, que “muchas veces tienen características político partidarias o filosóficas, pero que no tienen que ver con la cotidianeidad de un sistema educativo que necesita ese cambio”.



Sobre la polémica generada entre Codicen y los sindicatos de la educación con respecto a la reforma, Silva dijo que no se va a "excluir a nadie". "En este proceso están las Asambleas Técnico Docentes (ATD), los sindicatos, los docentes en general y también la sociedad en su conjunto", señaló.