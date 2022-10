Robert Silva descarta candidatura para 2024 y limita opción de colorados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras en otros partidos políticos el horizonte de las elecciones nacionales en 2024 muestra un panorama con candidatos que se comienzan a definir, en filas coloradas todo es incógnita.

Más aún, luego de que entre los nombres que se manejaron como eventuales candidatos que podría analizar las direcciones tanto de Batllistas como de Ciudadanos, la figura del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva quedara descartada.



Y no es que haya reparos contra una de las principales figuras que lideran la reforma educativa, sino que él mismo declaró que no será opción. “No pienso ser candidato”, dijo Silva al programa ¿Quién es quién?, de FM Diamante, divulgado ayer.



“Yo he trabajado toda mi vida para estar en un lugar importante en la educación, para estar en un lugar de toma de decisión, como lo estoy. Mi lugar en el mundo es en el que estoy”, agregó el jerarca. “Mi proyección es continuar en este cargo para liderar el proceso de transformación educativa”. Y remarcó que, si es por él, permanecerá en su cargo hasta 2025 cuando finalice el mandato.



Su decisión es un problema para dirigentes que comenzaban a ver en él una figura de recambio para la interna colorada. Tras la salida de Ernesto Talvi de la política, el Partido Colorado quedó sin candidato. Y de cara a 2024 no hay nombres con respaldo absoluto para competir.



Este escenario de incertidumbre lleva a que parte de la dirigencia colorada esté “paralizada” a la espera de una decisión que aún no se termina de concretar ni de descartar: el regreso a la política de Pedro Bordaberry.

El exlíder de Vamos Uruguay sería la figura que podría lograr los mayores consensos en la interna colorada en caso de presentarse. Sin embargo, en charlas con allegados el exsenador no quiere que se maneje su nombre como una opción, pero tampoco cierra la puerta del todo a la posibilidad a medida que se acerquen las elecciones.



Ese “candidato natural” no aparece ni en Batllistas, donde el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, que fue el candidato en las pasadas elecciones, preferiría no volver a competir. Uno de los nombres que se manejan entre dirigentes de esa ala es el ministro de Turismo, Tabaré Viera, a quien de hecho se le encomendó tomar un rol activo para incentivar a la participación en las elecciones de jóvenes de su partido.



En filas de Ciudadanos el escenario es similar. No aparece un nombre indiscutido, pero sí surgen diversas opciones. Una de ellas era el propio Silva y, de hecho, se especulaba entre dirigentes de la coalición de gobierno con que el excandidato a vicepresidente dejara su cargo al frente de ANEP y se dedicara a hacer campaña político partidaria. Pero para Silva ese escenario no es viable. Quien cobró mayor relevancia es el coordinador de ese espacio y ministro de Ambiente, Adrián Peña. Incluso, el secretario de Estado fue otro de los referentes designados para liderar el proceso electoral juvenil.



Otro de los nombres que surge en filas de Ciudadanos es el del abogado Andrés Ojeda, que fue el primer suplente de la candidata por la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo.



El exedil y actual abogado del sindicato policial aparece como una de las figuras de renovación en la interna colorada aunque, de acuerdo a lo que dijeron fuentes coloradas, el hecho de no integrar ningún cargo de conducción en el gobierno sería un elemento que lo colocaría en desventaja.



Precisamente, con ese razonamiento hay dirigentes que plantean como otro posible candidato al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez.