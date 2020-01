Roballo le responde a Lacalle Pou: “No puede decir que no se hace nada”

La voz del otro lado del teléfono, en la noche del primer día del año, mostraba un claro dejo de molestia, aunque el prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo se apresuró a aclarar que su ánimo no era polemizar con el futuro presidente Luis Lacalle Pou en un tema “tan delicado”. Ese tema sensible al que se refería Roballo es la declaración de emergencia por violencia de género, decretada por el presidente Tabaré Vázquez el lunes 30 de diciembre, y sobre la cual Lacalle se preguntó un día después, con algo de ironía: “¿Cuál es la acción en concreto?”.

Roballo dijo a El País que Lacalle “no puede decir que no se hace nada” con la declaración de violencia de género y que, por el contrario, hay medidas concretas en esa declaración de emergencia y la resolución publicada el lunes. Era el momento de “dar una señal política fuerte”, según el prosecretario, uno de los hombres de mayor confianza del presidente. “Quizás no se interpretó bien el tono propositivo que tenemos y este es un aporte responsable para adelante”, agregó.

El martes, cuando Lacalle cerró el año con una ronda de prensa en la sede de Bulevar Artigas, fue especialmente crítico con este tema, pero también con otras dos propuestas que le había hecho llegar Vázquez el 23 de diciembre: un proyecto de ley para limitar los medicamentos de alto costo y un plan para atender la contaminación de la cuenca del Santa Lucía.

Hasta ahora la transición entre los dos gobiernos transcurre bajo un clima cordial, aunque ha habido momentos tensos. Los primeros fueron la polémica por el no aumento de las tarifas públicas en enero y por la designación de seis generales.



Pero estos nuevos episodios constituyen un empuje en las rispideces entre el gobierno actual y el electo. “Las palabras de los gobernantes tienen que ser acompañadas de actos. Declarar una emergencia tiene que traer aparejadas medidas en tiempo real”, protestó Lacalle el martes. “Es llover sobre mojado. ¿Cuál es la acción en concreto? Le ha faltado práctica, y práctica es presupuesto”, dijo Lacalle. Ayer, en Paysandú, el presidente electo insistió en que, no solo hay que declarar la emergencia, sino “actuar en consecuencia”.

Respuesta de Roballo.

“Hay seis medidas concretas, presupuestadas y financiadas, obviamente y como corresponde”, dijo Roballo a El País, en referencia a la resolución firmada por Vázquez y las disposiciones que allí se establecen. Si se lee “detenidamente” el texto, “eso se contesta solo”, indicó el prosecretario, en respuesta a Lacalle.



Y puso como ejemplo algunas medidas concretas, como la ampliación del programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, que incrementarán el stock a 1.200. “Se había previsto 600 tobilleras para este período. Ya van 1.000, más estas 200, vamos a llegar al doble”, afirmó Roballo. Y dijo que a eso hay que sumarle el fortalecimiento del monitoreo y del sistema de respuesta.

También mencionó la implementación de un programa de intervención en las cárceles para varones que ejercen violencia de género y también un trabajo en la atención y prevención de violencia de género en mujeres presas.



Ese es un convenio entre la Junta Nacional de Drogas y el Ministerio del Interior. “Estaban previstos dos millones de pesos: Presidencia decidió redirigir recursos y el monto ascendió a cinco millones”, informó Roballo, quien esta semana firmó la resolución con el aumento de la partida. “Eso es más que concreto. Obviamente la resolución que declara la emergencia solo dispone la medida, pero eso desencadena los actos administrativos correspondientes”, indicó. “Y así podríamos seguir con el resto de las medidas”.

Respecto al comité de seguimiento establecido en la resolución, Roballo dijo que es para que se asegure el cumplimiento. Estas medidas “constituyen la profundización de esquemas que se venían trabajando desde antes y en el marco de la ley integral de género que se viene aplicando, no sin dificultades, pero se viene trabajando”, indicó el jerarca.

Y agregó que el Poder Ejecutivo asumió una responsabilidad, “profundizando medidas concretas que se venían implementando” desde antes. Por tratarse de una política de Estado, le presentarán un plan al gobierno entrante para su consideración, con diferentes enfoques. “Eso es fruto de la acumulación y experiencia del trabajo realizado, que se aporta para seguir un camino que atienda en el futuro esta situación dramática”, afirmó Roballo.



Pero también hizo un llamado a la población y pidió que se involucre, “sensibilice y actúe en la cotidianidad para cambiar las pautas socioculturales en las que se fundan las relaciones de poder y dominación de las que son víctimas las niñas, niños, adolescentes, mujeres y en las que los varones tienen una responsabilidad central”.

El envión final de Tabaré Vázquez

¿Por qué el presidente Tabaré Vázquez presentó varias medidas y planes en las últimas semanas? ¿No es extraño que lo haga a solo dos meses de dejar el gobierno? “Eso es no conocer al presidente Vázquez”, respondió el prosecretario Juan Andrés Roballo. Y agregó que el Estado viene trabajando desde hace tiempo en temas como el de la emergencia doméstica, los medicamentos de alto costo y la cuenca del río Santa Lucía. Pero las propuestas “para adelante” se toman o se dejan, dijo Roballo.



“Ellos (por el futuro gobierno) decidirán qué hacer y nuestra intención no es molestar; es aportar”, indicó el prosecretario a El País, antes de iniciar algunos días de vacaciones. Después afirmó que transición no es cogobierno y que el Frente Amplio gobernará hasta el 29 de febrero. “Los temas no nos dejan de preocupar. Se gobierna hasta el último día. Son medidas que se venían tomando y se profundizan, pero también requieren de actos administrativos”, afirmó Roballo, uno de los hombres de mayor confianza del presidente.



En una entrevista el martes en el programa En Perspectiva, Roballo dijo que “se ha venido haciendo todo lo posible” en el tema de la violencia de género. “Quizá debió hacerse más. No afirmo que la situación esté dominada ni completa. Sino no se haría esta medida”, sostuvo el prosecretario.