Rivera Elgue: “Si fuera impagable (mi deuda), no estaría negociando con el BROU”

La deuda que el subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, tiene con el Banco República (BROU), fue calificada como impagable por el Banco Central (BCU). Cuando ayer uno de los hombres más cercanos al senador Guido Manini Ríos se enteró de que esta noticia había salido en el semanario Brecha, se sorprendió. “Hace más o menos dos semanas que estamos hablando con la gente del Banco, porque me dieron distintas opciones para el pago, y me llamó la atención que justo saliera ahora”, dijo Elgue a El País.

El semanario informó que Elgue está considerado con la peor categoría como deudor del BROU, ya que de acuerdo a la Central de Riesgos Crediticios del BCU, el coronel retirado mantiene una deuda de categoría 5 por $ 261.498. Esta calificación se define como “deuda irrecuperable” por el BCU. La Central de Riesgos explica que se trata de casos de “clara evidencia de incobrabilidad”, ya que presentan atrasos mayores a seis meses en los pagos y de más de cuatro en la presentación de información.

El jerarca fue jefe de campaña de Manini durante 2019 pero explicó a El País que el asunto no está vinculado a la política. “Es una deuda de 2017, anterior a la campaña, que no pude solventar durante cierto tiempo y después de la cambian de categoría. Yo estaba negociando ahora para pagarla”, insistió el subsecretario, quien aclaró que la negociación no es con directivos del BROU sino con funcionarios.



El subsecretario de Defensa cuestiona el rótulo que lleva su deuda. “Si fuera impagable, yo no estaría negociando con el BROU. La categoría de impagable la pone el BCU, no la pone el BROU”, aclaró el dirigente de Cabildo Abierto. “Si yo pago, esa categoría la pierdo”, aclaró el jerarca.

Elgue también tiene deudas con el Banco Hipotecario y ANDA. Brecha informó que en el primer caso es por un préstamo de $ 6.121.355 y en el segundo, por otro crédito de $ 24.000. En ambos casos están calificadas en el grado 3, que se corresponde con deudores con “capacidad de pago comprometida”.



“De acuerdo a lo que pude averiguar, si tengo categoría cinco en un banco, no puedo tener categoría uno en otro banco”, explicó Elgue. En cuanto a la deuda con el Hipotecario, Elgue informó que se trata de su casa en Minas, donde vivía antes de asumir en el gabinete, y que su situación es igual a la de miles de uruguayos. “Es un préstamo del Hipotecario, como cualquiera que saca para comprar su casa”, dijo Elgue.



“Yo no cuestiono las normas del Banco Central pero no sé cuántas personas hay en esa categoría”, agregó.

Brecha informó además que la deuda con el BROU generó una multa de $ 422.000, de la que Elgue afirma no haber sido notificado.



“Empecé hace dos semanas a renegociar la deuda y sale ahora (la noticia). ¡Qué casualidad! Es un ataque a mí como jerarca y como jerarca de Cabildo Abierto”, consideró el subsecretario.



¿No es noticia en cualquier parte del mundo que un jerarca de gobierno tenga una deuda considerada impagable con un banco estatal? “Yo le digo que la estoy negociando para pagar y tengo varias opciones”, respondió Elgue ante la consulta de El País.



Además de hablar con este medio, Elgue dio explicaciones en Montevideo Portal y radio Montecarlo. “Hablé con el ministro (Javier García) y con Manini; les expliqué esto y me dijeron que lo explicara”, contó.