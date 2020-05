Ripoll a Di Candia: "En ningún momento planteamos hisopado para todos los funcionarios"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, le respondió este miércoles al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien señaló esta mañana que no se llegó a firmar el protocolo con el sindicato para el reintegro de funcionarios a la actividad presencial en la Intendencia de Montevideo por una diferencia" bastante concreta" con Adeom respecto al testeo de los funcionarios en el retorno a las actividades.

"Adeom pretende que se haga un testeo general, masivo, particular a cada uno de los funcionarios, algo que no se ha hecho en ningún lugar del mundo, que no tiene ningún tipo de antecedente, que no tiene coherencia tampoco analizarse porque evidentemente no es necesario", indicó hoy Di Candia en diálogo con Informativo Sarandí.

Frente a estos comentarios, Ripoll dijo en diálogo con Radio Montecarlo: "En realidad lo que planteó el intendente (Di Candia) no es correcto. Obviamente el intendente no ha participado en la negociación del protocolo, o sea que se ve que desconoce cuál es el punto que en realidad trancó la negociación".

"Lo que tiene que ver con los hisopados no está dentro del protocolo. Lo que sí nosotros le comentamos a la administración es que nos parecía bueno que luego de que se efectúe el reintegro, ir midiendo como se hizo con el Sunca, con hisopados aleatorios para que se vaya viendo cómo va evolucionando. Pero en ningún momento planteamos un hisopado para todos los funcionarios, no estuvo arriba de la mesa", agregó Ripoll.

La dirigente sindical recordó en la entrevista radial lo que señaló este martes en conferencia de prensa, que venían acordando "en todos los puntos menos en uno", en referencia a que consideran de que "en el ingreso debe haber un control de temperatura tanto a funcionarios como al público".

"Si se da una temperatura de 37,5 o mayor, al funcionario no se le permite ingresar a trabajar y se lo envía a que consiga una certificación médica".

En ese sentido, Ripoll aseguró que actualmente las certificaciones médicas "a veces tardan varios días, entonces lo que planteamos es que el trabajador no tenga ningún perjuicio", y considera que "la IMM se negó".

Según explicaron este martes fuentes de Adeom a El País, si los funcionarios tienen más de 21 días de licencia médica al año pierden importantes beneficios salariales. Uno de ellos es el llamado 6+2, por el cual se hace un turno de seis horas que se completa con otras 2 horas extras, las cuales se pagan 33% más. Otros complementos que reciben son las partidas de presentismo (mensual y anual), las cuales les podrían ser recortadas por este mismo motivo.