Río Negro: Omar Lafluf le arrebató la comuna al Frente Amplio

Omar Lafluf, actual diputado del Partido Nacional, ganó las elecciones en Río Negro desplazando del poder al Frente Amplio y se convertirá por tercera vez en jefe comunal.

“Me llamó el presidente de la República y el ministro del Interior para felicitarnos por el triunfo obtenido”, fueron las primeras expresiones del futuro intendente. Pasada la medianoche Lafluf dijo en radio Impacto Azul FM que esperaba una llamada telefónica de su contrincante Óscar Terzaghi, cosa que hasta ese momento no había sucedido.



A las 4:00 de hoy con el 100% de los circuitos escrutados el Partido Nacional recibió 17.747 votos y el Frente Amplio obtuvo 15.998 adhesiones.



En 2015, el Frente Amplio llegó al poder con el triunfo del ingeniero agrónomo Óscar Terzaghi por sobre el escribano Pablo Delgrosso, con una diferencia de solo 237 votos.



En esta ultima competencia electoral, el Partido Nacional presentó dos candidaturas y el Frente Amplio optó por un candidato único. Fue así, que los blancos presentaron a Omar Lafluf y Pablo Delgrosso, y el oficialismo lo hizo con Terzaghi, buscando su reelección. En Río Negro, la elección se polarizó, presentando un signo de interrogación para el resultado final, que se disipó alrededor de la medianoche.



En un departamento que fue durante muchos años (1985-2005), gobernado por el Partido Colorado, en esta instancia, con las candidaturas del edil suplente, Juan Serres y del economista Ángel Pavlof, este sector quedó muy rezagado en su caudal electoral.



Lafluf fue Intendente en los períodos 2005-2010 y 2010-2015, y ahora ocupará el sillón departamental hasta 2025.

Auditorías.

Lafluf pidió al actual Intendente, arquitecto Guillermo Levratto, que esta misma semana comience el proceso de transición para conocer la situación económico-financiera de la intendencia. Durante la campaña electoral, el ahora intendente electo había dicho que no piensa en “una caza de brujas”, pero que pretende realizar auditorías. Agregó que según los números de la última rendición de cuentas comunal, existe un déficit acumulado de más de $ 350 millones.



En Río Negro no hubo coalición multicolor, pero el ganador de las elecciones contó con el apoyo de un sector escindido de Cabildo Abierto y de varios referentes del Partido Colorado.



Las medidas para combatir el COVID-19 conspiraron contra la llegada de los frenteamplistas que están radicados en Argentina. Por el paso de frontera de Fray Bentos-Gualeguaychú solo pasaron 23 votantes, cuando en elecciones anteriores fueron miles los que entraron al país por el Puente General José San Martín.



Los uruguayos radicados en el país vecino necesitaban un hisopado negativo, y de lo contrario tenían que pagar US$ 100 para realizarlo en el laboratorio ubicado en el Control Integrado de la Frontera. Además al retornar a Argentina, debían realizar una cuarentena de 14 días.

Caso curioso.

En uno de los circuitos, un votante concurrió a sufragar y se encontró con que otra persona ya había votado con su nombre. Autoridades electorales tomaron cartas en el asunto.