Los riesgos de las encuestas sobre la intención de voto

Antes de las recientes elecciones generales en España, varias de las más importantes encuestadoras de ese país vaticinaron -con un sorprendente grado de precisión- lo que los distintos partidos finalmente obtuvieron (ver recuadro). No solo eso: entre los vaticinios de unas y otras no hubo grandes disparidades.



En el caso de las elecciones españolas, las encuestadoras no solo se comportaron de una manera bastante homogénea: también demostraron un alto grado de fiabilidad.



Los resultados trascienden de un estudio de la serie “La media electoral” de la empresa Datamedia, que compara el comportamiento de las empresas de consultoría electoral españolas y uruguayas. Y la comparación no deja bien paradas a las empresas nacionales.



En el estudio -que relevó el desempeño de seis encuestadoras españolas y cinco uruguayas- se afirma que el grado de “certidumbre” en el caso español es “impensado” en Uruguay.

El ascenso del Partido Colorado y el balotaje. En el estudio de la firma Datamedia hay apreciaciones sobre las próximas elecciones. Una de ellas es el crecimiento del Partido Colorado: “El promedio de intención de voto del PC muestra un ascenso sostenido que logra duplicar el 6,5% que registraba hace dos años atrás, alcanzando el 14,6%”.



Respecto a un balotaje, en el estudio se indica que el espacio de los “partidos de la Concertación”, aún sumando a al Partido Independiente, “no alcanzan el 50%, si bien superan al intervalo entre 34 y 36% que alcanza el FA, y claramente no se estaría a la fecha frente a un empate técnico al considerar los márgenes de error estadísticos”.

Un ejemplo: de acuerdo al estudio, la distancia entre el vaticinio de intención de voto más bajo y el más alto en el caso del Partido Socialista español (PSOE) fue de 1,7 puntos porcentuales.



¿Cómo es eso en Uruguay? En el caso del Frente Amplio, una encuestadora (Factum) vaticina una intención de voto de 40%. Opción Consultores, en tanto, le da al actual oficialismo 28% de intención de voto: una diferencia de 12 puntos porcentuales.



El director de Datamedia, el sociólogo Esteban Perroni, dice a El País que “ojalá tengamos guarismos similares a los españoles, porque si no estamos ante un problema”



-¿En qué sentido?



-En el sentido que nuestra democracia ha incorporado definitivamente, como formadoras de opinión, a las mediciones de intención de voto. Y hay un réplica que hacen sistemáticamente los medios de esa información. Y en su reiteración, parecen convertirlas en verdad. Nuestra democracia, de algún modo, ya no discute si es bueno o malo regular esa formación de opinión.



Como sociedad democrática, afirma Perroni, se valida una herramienta que tiene “inconsistencias metodológicas”.

De fijo a celular.

Para él, los problemas empezaron en las elecciones de 2014. Ahí, afirma, hubo un cambio en la metodología. Antes, buena parte de los relevamientos se hacían con las bases de datos de Antel de los números fijos. Eso, agrega, le daba un importante insumo al encuestador: el nivel socioeconómico de los encuestados.



“Mientras las mediciones telefónicas se hicieron a través de esas bases de datos, donde cada característica del número tiene asociado un nivel socioeconómico del hogar, el resultado era más fiable. Cuando se cambió a celulares, ahí se empezó a tener más problemas. Un ‘099’ o ‘096’ no te asocia a ninguna variable demográfica. Y otro escalón: las redes sociales. Cuando se empieza a encuestar a través de esas plataformas, donde vos podés llegar a no tener ni idea sobre quién te contestó, se pierde calidad al representar a la población. Por lo tanto, la respuesta pierde calidad”.

Lo que Perroni señala como “inconsistencias metodológicas” se agrava, añade, cuando se trata de predicciones sobre intención de voto en elecciones internas, en las que no es obligatorio sufragar. Puede pasar, comenta, que muchos votantes decidan no acudir a votar por -por ejemplo- pensar que la interna ya está más o menos definida. Una noción que puede estar basada en las predicciones de distintas empresas encuestadoras.



En el caso de las elecciones internas, agrega el académico, las distancias entre las predicciones son aún mayores que para las elecciones nacionales. Y eso lleva a que “no se esté representando estadísticamente a la población real”.



-¿No está diciendo estas cosas desde un lugar interesado, dado que usted dirige una empresa que también hace consultoría electoral?



-Para nada. Datamedia no mide nada en estas elecciones, y necesita de las mediciones de las otras encuestadores para sus informes de “La media electoral”. Estas son observaciones que hago como investigador de estos fenómenos. Hay responsabilidades compartidas, conectadas y recíprocas entre encuestadoras, políticos y medios. Y todo eso pone en riesgo la credibilidad del sistema.