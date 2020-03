Riesgo de contagio obliga a senadores a recluirse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves 19 a Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, le tomaron la temperatura en la puerta del Palacio Legislativo y tenía 35,7°. Hace tres días está en cuarentena en su domicilio, al igual que otros dos dirigentes de la central sindical, el delegado de los Trabajadores en el BPS Ramón Ruiz y siete senadores de todos los partidos políticos que participaron de una reunión de la Comisión de Legislación.

La alarma por el coronavirus se despertó esta semana cuando se enteraron que la funcionaria de la comisión, que tiene a su hijo con coronavirus en su domicilio tras regresar de San Pablo, podría también estar infectada. La secretaria ya se hizo el test para determinar si es portadora del virus, pero todavía no tiene los resultados.

“Si hay una recomendación de la autoridad sanitaria de que hay que hacer cuarentena obligatoria, lo asumo como cualquier hijo de vecino”, señaló Pereira a El País. En principio si el resultado del test es negativo se levantaría el aislamiento en el que deben permanecer hasta mañana sábado, pero si es positivo todos deberían pedir un examen diagnóstico.



Pereira dijo que hasta ahora no fue a una reunión con más precauciones que la que se hizo el jueves 19 en el Senado. “Se cumplió el protocolo. Había alcohol en gel por todos lados”, afirmó. De todos modos, legisladores consultados por El País indicaron que en la sala de Ministros del Senado no estaban dadas las condiciones para la reunión, ya que para mantener las distancias adecuadas que recomienda la OMS se deberían haber reunido en la sala 17 del edificio anexo del Palacio.



El día de la reunión estaban presentes el presidente de la comisión Oscar Andrade (Partido Comunista) y los senadores: Graciela Bianchi (Partido Nacional), Eduardo Bonomi (MPP), Amanda Della Ventura (Vertiente Artiguista), Raúl Lozano (Cabildo Abierto), Amín Niffouri (Partido Nacional)y Carmen Sanguinetti (Partido Colorado). Ninguno de ellos experimentó síntomas del coronavirus y todos están en aislamiento preventivo. La única que se hizo el test (de forma privada) fue Bianchi, que anoche recibió el resultado negativo para el COVID-19.



El problema es que los legisladores se enteraron de que la funcionaria podía tener el virus una semana después de la reunión, por lo que participaron del martes de la sesión de la Cámara de Senadores. Incluso los legisladores del Partido Nacional estuvieron reunidos en una bancada con el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado.El diputado nacionalista Gerardo Amarilla viajó el lunes 16 en un ómnibus a Rivera con una infectada de coronavirus. El legislador participó el pasado martes en la Cámara de Diputados, antes de que supiera del caso. Ahora se encuentra en aislamiento preventivo a pesar de que pasaron 10 días y no tiene síntomas.