Richard Read: "Me gustaría meterme en la política partidaria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Me gustaría meterme en la política partidaria, en un sector", indicó en las últimas horas Richard Read, dirigente histórico del sindicato de la bebida. En diálogo con "Lado B" (TV Ciudad), dio un paso más, y señaló: "Por ahí lo hacemos".

Ante la repregunta de si estaba pensando en esta posibilidad, retrucó: "Sí, sí, lo estoy pensando. No como el Richard senador o diputado". Sobre qué perfil adoptaría, valoró: "Para hacer política no es necesario ser legislador".

"Desde el 84' hasta hoy me han ofrecido varias veces ir al Parlamento, y con mucho respeto agradecí y dije que no. No es para mí. Primero porque no tengo la capacidad. Hago la 'o' con el vaso. Segundo, me recontra pudriría y tercero, me echarían del forro del orto a los cuatro días", dijo.



"¿Hacer política? Sí, claro, me encantaría hacer política. Tengo ahí una barra que conversamos. Nos chumingueríamos un poco", agregó.



Respecto a en qué lugar se ve en el ámbito político, retrucó: "Construyendo ideas, debatiendo y tratando de crear espacios y acumular, y tender cabitos con el que piensa distinto. Me siento un articulador de eso".



Read dijo que busca "volver a ayudar con mucha gente a que sea creíble la política", porque consideró que está "dejando de ser creíble".

Consideró que "es hora de volver a entusiasmar a esa diáspora de frenteamplistas", y remarcó: "Muchachos, basta de pescar en la pecera". Esto, en referencia a salir a buscar "los nuevos votantes, que seguramente no están convencidos de aquella aureola que creamos alrededor de la izquierda que tan bien nos hizo porque tenía fundamentos reales".



Read planteó que actualmente si se piensa distinto en el Frente Amplio "prácticamente sos un traidor", e insistió: "Así no se acumula".



Por otra parte, catalogó a Cabildo Abierto como "un chasquibum" que "pasó la aspiradora a la derecha blanca y colorada, más el militar que andaba en el medio". Y lanzó: "Hay que ver si repite", en referencia a los resultados que obtuvo en las presidenciales de 2019.



"Me interesa que el Frente (Amplio) genere una propuesta que vuelva a entusiasmar a la sociedad, a los trabajadores, al pequeño productor, al comerciante, a las pymes", enfatizó Read.