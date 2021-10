Richard Read: "Hay una sociedad que no sanciona, que está pelotudeando con la internet"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El histórico dirigente del sindicato de la bebida, Richard Read, apuntó contra acciones de la oposición, llamó al arco político a "ser creíble" y aseguró que la sociedad "está pelotudeando con la internet y deja pasar cosas que son muy altas".

"Me dio vergüenza los otros días la interpelación que le hicieron a Heber por el chorro este que se fugó", dijo Read en entrevista con Buscadores (VTV), en referencia al llamado a sala que hizo el Frente Amplio por la fuga de Hugo Pereira, quien fue recapturado a fines de agosto en un bar ubicado en 18 de julio y Gaboto.

"El tipo se fugó, pero lo agarraron y (Rocco) Morabito se fugó y lo agarró el gobierno que está hoy", afirmó en referencia al caso del narcotraficante italiano que fue recapturado a fines de mayo en un hotel de Brasil.



"Hay cosas que me dan vergüenza, y no me importa el color político. Como me dan vergüenza cosas que veo también en la (coalición) multicolor", agregó.



Read lamentó, además, que "hay una sociedad que no sanciona, que está pelotudeando con la internet y deja pasar cosas que son muy altas", dijo.

Además, el dirigente sindical llamó a cuidar "valores" porque "hace a la democracia, al sistema político". "En los países donde la democracia se empieza a resentir los resultados después son muy jodidos. Por lo tanto, el sistema político tiene un deber para hacer: ser creíble en la sociedad. No importa si pensás para este lado o este otro, pero ser creíble, ser respetuoso".



Para Read "se terminó el debate de ideas". "Hoy es un debate con consignas, descalificativos. No me fumo eso. Estoy viejo para andar a los tortazos", reconoció.