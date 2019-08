Al revés de lo que aconsejó, Bonomi dijo que si tuviera un ladrón en su casa lo enfrentaría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eduardo Bonomi fue el invitado central del programa "Séptimo día" que se emite por la pantalla de Canal 12. Al cierre de la entrevista, el ministro del Interior fue sometido a una situación límite.

El planteo era el siguiente: si se despertara en la noche con ruidos de una persona en una habitación contigua, su custodia no está y no tiene el celular a mano para llamar al 911, ¿qué haría?

Tres opciones le dieron para elegir al ministro:

1) Se hace el dormido esperando que se vaya.



2) Habla con él para pedirle que no le haga daño.



3) Lo enfrenta.

"Creo que lo enfrento", respondió Bonomi.

De inmediato, uno de los periodistas le retrucó: "Es lo contrario a lo que ha aconsejado".

"Yo no aconsejé en forma tajante. Dije cosas, que cada cual lo interprete", respondió.

"Yo he dicho que más vale no enfrentar... Más vale en determinadas condiciones. Usted me dijo 'un' delincuente. Si me dice tres, le daría otra respuesta", aclaró.



Ante esta declaración, otro periodista volvió a cargar sobre Bonomi y le dijo que "un delincuente tiene un arma". Bonomi, sin dudar, subrayó: "O no".

La respuesta del ministro Bonomi a la Situación Límite 👇 #BonomiEn7D pic.twitter.com/GYEM4iQn4F — Séptimo Día (@septimodia12) August 12, 2019