Tras reunirse con Amado, Martínez espera "de corazón" que acepte una alianza electoral

Sobre la tarde de este martes el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez se reunió con el Ejecutivo del grupo Unir, encabezado por el diputado Fernando Amado, en busca de una nueva alianza electoral de cara a las elecciones nacionales.

Luego de la reunión, que se realizó en la sede del grupo Unir ubicada en la calle Rivera y Ponce, Martínez habló en rueda de prensa y dijo que lo que le planteó a los miembros del ejecutivo fue "trabajar juntos para lo electoral para las elecciones de este año".



"Por lo pronto lo primero que tienen que hacer ellos es discutir", dijo Martínez sobre el planteo que le hizo al grupo. El candidato oficialista especificó que ese planteo "es una visión que se basa en entender que acá (en Uruguay) el gran debate es entre una visión progresista del futuro o una visión conservadora".



"Lo que uno viene a hacer es el planteo, ha habido todo un proceso de trabajo, se va cimentando la confianza personal ante un montón de temas inclusive perteneciendo a diferentes tiendas que creo que hace que uno tenga por lo pronto la confianza personal", sostuvo Martínez.



"Yo lo que espero de corazón es que sí", dijo el ingeniero respecto a si cree que el grupo Unir aceptará la alianza. En ese sentido dijo que "hoy el gran debate de Uruguay es si seguimos por un camino progresista o tomamos un camino de marcha atrás que sería la opción conservadora".



"Llamalo como quieras", dijo Martínez al ser consultado sobre si la propuesta de alianza electoral es similar a la del Encuentro Progresista, que creó Tabaré Vázquez en 1994. "En todo casi sí, es la unidad de los progresistas del Uruguay que tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, que entendemos que la agenda de derechos vale, que la cuestión social importa, junto con el desarrollo. Estar juntos en la misma trinchera aportando ideas", remarcó.



"Empezamos por esta opción y por supuesto que este llamado va a implicar contactos y que eventualmente que gente se nos acerque", dijo Martínez dejando la puerta abierta a futuras alianzas.

Fernando Amado, por su parte, destacó que el planteo propuesto por Martínez "es muy importante para el sector". "Es un planteo que a 98 días de la elección evidentemente nosotros necesitamos meditarlo, necesitamos hablarlo en la interna de nuestro sector y necesitamos como todas las decisiones que hemos tomado en todos estos años- que algunas han sido muy duras- (resolverlo) en un ámbito democrático como es la asamblea de nuestro sector".



"La semana que viene nos comprometimos a dar una respuesta formal, pero la decisión la va a tomar la asamblea de Unir" que se reunirá el próximo martes.



"Yo lo que puedo decir es que fue un diálogo franco y a mí esas cosas me gustan. Hemos sido siempre un sector que se ha manejado, guste o no guste, diciendo lo que pensamos en el momento sin hacer cálculos de que si lo que estamos diciendo hoy mañana está vigente", consideró Amado.



El diputado dijo que "fue una buena reunión" la que mantuvo con el candidato frenteamplista. "Me parece importante y me parece una buena señal que el Frente Amplio, a través de su candidato a presidente en una reunión con otro sector político que no integra el Frente Amplio, haga con naturalidad autocrítica de que en los gobiernos del Frente Amplio se hicieron cosas muy buenas, pero también de las otras y que lo que importa es el futuro y que los que nos pueda unir es la construcción del futuro", indicó.